فيديو- وزير الخارجية: مصر ستتحرك إذا لحق بها أى ضرر مائى بسبب سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، إنه على الرغم من المرونة الكبيرة التى أبدتها مصر والسودان فى محاولة استئناف المسار التفاوضى، والأطروحات العديدة التى تقدمنا بها بشكل مشترك لتيسير الأمر ولإعطاء المفاوضات زخم على أساس الولاية التى منحت للمفاوضين على مستوى قمة رؤساء مكتب الاتحاد الإفريقى، وتقديرًا للدور الذى تلعبه الكونغو الديمقراطية والرئيس فليكس تشيسكيدى إلا أن الجانب الإثيوبى حاول فى كل موقع أن يتنصل من اى إلتزام أو يبدى أى مرونة، وكان واضح مرواغته وعدم وجود إرادة سياسية تؤدى إلى استئناف المفاوضات.





وأضاف شكرى، خلال لقاء مع قناة "العربية"، أنه كان هناك أطروحات فيما يتعلق إطار التفاوض، بأن نغير إطار التفاوض الذى لم يأتى بنتيجة طوال 10 سنوات، إلى إطار أكثر إيجابية وهو ما رفض وجعلنا نتنازل عن الوساطة إلى التيسير ونعطى ولاية إلى رئيس الاتحاد الإفريقى بأن يلجأ إلى ما لديه من عناصر معاونة تساعد على الوصول إلى توافق إلى القضايا العالقة ولكن بالرغم من كل ذلك رفض أيضًا الجانب الإثيوبى الإنخراط فى هذا الإطار وهذا أمر مؤسف. وأكد شكرى، أن مصر لديها بمؤسساتها السيناريوهات المختلفة للتعامل مع هذه القضية حماية للأمن المائى المصرى وحماية لمقدرات الشعب المصرى، والفيصل فى كل ذلك هو وقوع الضرر وإذا ما وقع ضرر على مصر فهذا ما سوف ما نتصدى له بكل ما لدينا من عناصر فى المقام الأول سياسية، متابعًا : نحن نعتبر أن هذا الإخفاق الذى تم وهذا الموقف الذى اتخذته إثيوبيا فى هذه المفاوضات أمبر يبرر أن يطلع المجتمع الدولى الآن بمسئوليته نظرًا لما يتعرض له السودان من مخاطر جمة تؤثر على حياة 20 مليون مواطن وأيضا أى ضرر قد يقع على مصر إتصالا بهذا الأمر. واختتم شكرى حول التوقعات بجولة جديدة من المفاوضات قائلا: "ننتظر ما يقرر رئيس الاتحاد الإفريقى وهذا التقرير سيكون متأثر بأسلوب التعامل الإثيوبى مع القضايا خلال هذه الجولة.

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