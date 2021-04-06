افتتاح مبنى هيئة قضايا الدولة بالغربية بعد تطويره

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، يرافقه المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، مبنى هيئة قضايا الدولة بالغربية، وذلك فى إطار قيام الهيئة بتطوير فروعها على مستوى مدن وعواصم الجمهورية.





وأكد المحافظ، خلال الافتتاح الذى حضره الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ولفيف من قيادات الهيئة، أن هيئة قضايا الدولة ركن أساسى وهام من أركان الدفاع عن الدولة ومقدراتها، مشيرًا إلى أن هذا الصرح الذى تم افتتاحه اليوم يأتى فى إطار حرص المحافظة على تهيئة المناخ للسادة المستشارين والعاملين بالهيئة ، لأداء مهام وظيفتهم العظيمة بالشكل الذى يليق بمكانتهم وقاماتهم، موجهاً التهنئة للجميع بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.

من جانبه، قدم المستشار أبو بكر تحية تقدير واحترام للدكتور طارق رحمى ،على ما قدمته المحافظة من مساعدات وتسهيلات فى سبيل الانتهاء من تشييد هذا الصرح العظيم، مؤكداً أن هيئة قضايا الدولة هى درع الدفاع عن حقوق الدولة والزود عن مقدراتها.

وأوضح أن هذا الصرح المقام على أرض المحافظة يعد قيمة جديدة تضاف للهيئة ولم يكن دون دعم القيادة السياسية للهيئة، وإيماناً منه بقيمة وقامات الهيئة ودورها العظيم فى حماية مقدرات الدولة ورفع شأن الوطن.