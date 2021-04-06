الشوربجى: اعتماد القوائم المالية في المؤسسات القومية قبل نهاية يونيو

جدة - نرمين السيد - أكد عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه من المخطط الانتهاء من مناقشة واعتماد القوائم المالية المتأخرة فى جميع المؤسسات الصحفية القومية قبل نهاية شهر يونيو المقبل ليتم بعد ذلك اعتماد القوائم فى المواعيد المحددة قانونيًا.





جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الجمعية العمومية، واعتمدت الجمعية القوائم المالية لمؤسسة أخبار اليوم عن عامى ٢٠١٥/٢٠١٤ واللائحة الإدارية الجديدة للمؤسسة.

وأشار رئيس الهيئة إلى الحرص على تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية المتأخرة حيث لم يتم خلال السنوات الثلاث الماضية انعقاد أى جمعيات عمومية بالمؤسسات الصحفية، مضيفا أن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التى حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات.

كما أشاد الشوربجى بالدور المهم للجهاز المركزى للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات، وكذلك بالدور الإيجابى لأعضاء الجمعية العمومية من المنتخبين والمعينين لحرصهم على مصلحة المؤسسات الصحفية لتستمر فى أداء دورها التثقيفى والتنويرى والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.

وشهدت الجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وشهدت اعتماد القرارات الهادفة؛ ومنها تشكيل لجنة لمتابعة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الجمعية على أن تقدم تقريرها إلى رئيس مجلس الإدارة لرفعه إلى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الجمعية العمومية.

عقدت الجمعية بحضور: المستشار عادل بريك والدكتور إيهاب أبو عيش والدكتور محمد توفيق والدكتور أحمد مختار وغادة لبيب وهويدا رمضان إبراهيم ومحمد عمر القمارى ونجلاء أحمد ومصطفى مسلم ومدحت لاشين ومحمد هاشم ومصطفى يونس وهلال إبراهيم وأحمد محمد صلاح الدين وياسر محمود وسيد محمد عبد العاطى، وعزيزة أحمد التهامى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد كمال صقر رئيس القطاع الثالث - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب ووسام عيد سعودى وأميمة عبد الحميد رئيس قطاع المكتب الفنى الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وجيهان محمد يوسف - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب وعبير نبيل رياض- الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، وأحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وأعضاء مجلس الإدارة.