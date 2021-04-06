النشرة المرورية: كثافات مرتفعة بوسط البلد.. وأعلى أكتوبر و15 مايو

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو 9090"، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ، أن الأحجام المرورية انحسرت فى محافظة الإسكندرية بمنطقة سبورتنج حتى مناطق شارع سوريا ومحور أبوقير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وذكر أن الأحجام انحسرت فى الدقهلية بشارع المشاية للمتجه إلى مناطق شارع بورسعيد، وفى الغربية ظهرت كثافات مرتفعة فى مدينة طنطا للقادم من ميدان الساعة والمتجه إلى ميدان المحطة، مؤكدًا أن محافظة بورسعيد ظهرت بها بعض الأحجام بشارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية.

وتابع: "الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة، لنشر الخدمات لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات"، وأكد أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور المحافظة، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات.

وأوضح أن الأحجام انحسرت فى الجيزة بشارع الجامعة للقادم من مناطق الدقى، وأشار إلى أن المتجه إلى فيصل والهرم عليه سلوك شارع مراد والسوادن، كما نصح القادم من البحر الأعظم باتخاذ شارع ربيع الجيزى.

فيما ظهرت بعض الكثافات المرتفعة فى محافظة القاهرة بمنطقة وسط البلد ونفق الملك الصالح وطالب بعدم سلوك طريق مجرى العيون، بسبب تردد المواطنين على شراء مستلزمات رمضان، كما طالب بالابتعاد عن كوبرى أكتوبر و15 مايو، ويفضل استخدام كوبرى الجامعة والساحل وعباس لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.