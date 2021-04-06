الرى: إزالة 60 ألف حالة تعد على نهر النيل

جدة - نرمين السيد - نفذت وزارة الموارد المائية والرى حملة اليوم الثلاثاء لإزالة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف فى نطاق محافظات: الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، أسيوط، سوهاج، قنا وأسوان.





وقد أسفرت الحملة عن إزالة 83 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل، وبذلك يصبح إجمالى التعديات التى تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 60530 حالة تعد. وتستمر وزارة الموارد المائية والرى فى العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى إزالة مختلف التعديات على المجارى المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجارى المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة. وتؤكد وزارة الموارد المائية والرى أنها ماضية فى جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة فى "عداد النيل".

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