محافظ بنى سويف يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، والمهندس محمد فوزى، رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، والمهندس أحمد عبد الفتاح رئيس جهاز تعمير بنى سويف مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى والمقرر تنفيذها بالمشروع القومى لتطوير القرى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى حصلت فيها المحافظة على 66 قرية بمركزى ببا وناصر.





وأوضح مسؤولو الجهاز فى بيان صادر عن المحافظة، اليوم الثلاثاء، أنه تم اعتماد نموذج المجمع الخدمى الموحد الذى سيتم تعميمه على الوحدات المحلية القروية والذى يتضمن إنشاء "مركز تكنولوجى ومقر للإدارة المحلية وسجل مدنى ومكتب تموين ووحدة تضامن اجتماعى"، وتمت معاينة المواقع وأماكن المجمعات الخدمية وكبارى الرى والصرف وجارى تنفيذ أعمال الجسات فى عدد من مواقع المشروعات، وذلك بالتوازى مع المتابعة المستمرة لمشروعات الإحلال والتجديد والإنشاء الجديد لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى مع الجهات المعنية المنفذة.

وأوضح مسؤولو الجهاز أنه يجرى حاليًّا إسناد المشروعات الخدمية بعد مراجعتها تمهيدًا للبدء فى تنفيذها فى حين يتم التنسيق مع شركات المرافق المختصة من الغاز الطبيعى والاتصالات لدراسة إمكانية توصيل خدمة الغاز الطبيعى والهواتف للقرى المدرجة فى المبادرة.

من جانبه، أكد المحافظ أن المشروع له أولوية أولى للجهاز التنفيذى بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن، مؤكدا أهمية المتابعة المستمرة للأعمال الجارى تنفيذها بالمبادرة ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، وذلك بهدف تسريع وتيرة الأعمال للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة .

وناقش المحافظ مع نائبه الدكتور عاصم سلامة الموقف التنفيذى الحالى للمبادرة بالمركزين "ببا وناصر" حيث تم استكمال أعمال حفر سور المدرسة الابتدائية بدنديل، ويجرى استكمال تبطين ترعة فرع 2، بالإضافة إلى أنه يجرى تطوير مكتبى البريد بدنديل وكوم أبو خلاد، بينما تم تسليم الأرض المقترحة لإنشاء محطة رفع بطنسا الملق، فى حين تواصلت أعمال تبطين ترعة 4 المتفرعة من ترعة حافظ، فى الوقت الذى تم فيه الرفع المساحى لمجمع الخدمات داخل مقر الوحدة المحلية بالحمام، وذلك بالتعاون مع جهاز التعمير، فيما يتواصل العمل بملحق مدرسة المجمعة 1 ببنى عدى ،وذلك بالتوازى مع العمل فى مشروع صرف صحى أشمنت .

وفى مركز ببا يجرى حاليًّا استكمال أعمال الرفع المساحى بشوارع قرى : "كوم الصعايدة وطرشوب وعلى كيلانى" لتنفيذ مشروع الصرف الصحى، فيما يتم حاليا استكمال أعمال أساسات المدرسة التجريبية بقرية قمبش، بالتزامن مع استمرار حفر الأساس والتربة الزلطية للمدرسة الابتدائية بنزلة الزاوية، وذلك بالتوازى مع استكمال أعمال الرفع المساحى بشوارع القرية للبدء فى تنفيذ مشروع الصرف الصحى، فى حين تم استكمال أعمال معاينة المناطق المحرومة من الصرف الصحى بقرية طنسا بنى مالو بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحى .

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج 66 قرية بناصر وببا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التى من المقرر أن تشهد أعمال تطوير شاملة، تتضمن تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف والكهرباء والطرق والمواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، وإنشاء مواقف وأسواق نموذجية وتأهيل وتبطين الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية لتقديم خدمات أفضل لسكان القرى وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية