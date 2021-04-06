انت الان تتابع تفاصيل خبر مرور مصر.. نعرض خدمات الدفع والاستعلام عن مخالفات المرور عبر الإنترنت 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يعرض مصر فايف خدمات الدفع وكذلك الاستعلام عن مخالفات المرور إليكترونياً للعام الجاري 2021، ويتم ذلك من خلال رابط نيابة المرور الإلكترونية، حيث أطلقت الحكومة المصرية مؤخراً منصات رقمية هامة ومتنوعة تقدم العديد من الخدمات إلي المصرين بصورة مجانية من المنزل دون تكبد آي عناء أو مصاريف داخل أروقة الوحدات المرورية، وجدير بالذكر أنه جاء ذلك في ضوء سعي الحكومة إلي الرقمنة وميكنة الخدمات وكافة مجالات الدولة، وتطمح الدولة إلي الإنتهاء من ذلك وتحقيق التحول الرقمي الكلي بحلول عام 2030، وعزز ذلك ظهور فيروس كورونا الوبائي، حيث ينتشر بسرعة كبيرة في الأوساط المغلقة والمزدحمة، لذلك ساعدت الأنظمة الإلكترونية الحديثة علي الحد من إنتشار الفيروس، والآن هيا بنا نتعرف على رابط وخطوات الاستعلام على مخالفات المرور 2021.

أولاً.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور:

حاز مؤخراً رابط استعلام مخالفات المرور على معدل بحث عالي جداً، من قبيل أصحاب السيارات الملآكي وغيرها من الأنواع المختلفة، وعلى ذلك نعرض لكم رابط مخالفات المرور 2021، للموقع الرسمي لنيابة المرور الإلكترونية، حيث يمكنك الدخول إلي الموقع من خلال ألضغط هنـــا، ولكن يبقي السؤال الأهم ماهي الخطوات اللازمة التي تمكنني من الاستعلام عن مخالفات المرور 2021؟، وماهي أساليب الدفع؟، حيث نتناول الإجابة على تلك الأسئلة الهامة في السطور التالية:

– للإستعلام عن مخالفات المرور يجب أولاً الدخول على رابط نيابة المرور الموضح أعلاه>> ومن ثم إختيار خدمات المرور>> ثم نوع الخدمة المستعلم عنها>> ثم كتابة كافة البيانات اللازمة لإجراء تلك الخدمة في الخانات المخصصة لها>> وأخيراً إضغط استعلام، ليتم عرض أمامك كافة البيانات المستعلم عنها من مخالفات المرور المسجلة.

– يمكن الدفع من نفس الموقع عن طريق إختيار أيقونة السداد>> ثم إختيار نظام الدفع>> إدخال البيانات اللازمة بعناية>> ثم إضغط سداد، كما يمكنك طلب السداد عند الإستلام.