الإفتاء: تقبيل الزوجة فى رمضان لا يٌفطر

دار الإفتاء، أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء، الشيخ محمود شلبى، عن سؤال يتعلق بتقبيل الزوجة فى نهار رمضان، وحكم ذلك فى حالة حدوثه، مؤكد أنه يقع فى سياق "المكروة".

الإفتاء: تقبيل الزوجة فى رمضان “مكروه”

ووفقًا لقسم الحكم الشرعى لدار الإفتاء، فإن المكروه هو ما طلب الشرع الكف عنه طلبًا غير ملزم، بأن كان منهيًا عنه، واقترن النهى فقط بما يدل على أنه لم يقصد به التحريم.

جاء ذلك خلال حديث للأمين العام لدار الإفتاء، الشيخ محمود الشلبى، حول عدد من الملفات التى تتعلق بشهر رمضان الكريم، وما هو مستحب ومكروه وواجب، حتى يتوخى المواطنين الحذر خلال الشهر الكريم.

كفارة الإفطار فى رمضان

هذا وتقدم الأمين العام لدار الإفتاء بإجابات واضحة بشأن عدد من الأمور، خاصة كفارة الإفطار عمدًا فى شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن الذى يرتكب تلك ذلك عليه دفع 10 جنيه فقط، ككفارة، وهو أمر أثار العديد من التساؤلات حول صحة ذلك الأمر من عدمه.

وخلال إجابته على سؤال حول ضم الزوجة وتقبيلها فى شهر رمضان الكريم، قال أمين دار الإفتاء، الشيخ محمود شلبي، باقتضاب شديد "مكروه".

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت منذ وقت قريب أنها سوف تنظم حفلًا يوم الأحد المقبل، بمناسبة استطلاع شهر رمضان الكريم، وذلك بعد توقف جميع الأنشطة العام الماضى، مع تفشى فيروس كورونا.