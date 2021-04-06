/625969/مدافع-ليفربول-ليس-لدي-خطة-لتوقف-مهاجمي-ريال-مدريد

شارك لاعب الشهر المنصرم نات فيليبس في صفوف ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، في لقائي الجولة الـ 16 من البطولة أمام لايبزيج الألماني، وبرغم سنه وقلة خبرتة ظهر فيليبس في بشكل قوي وجيد مع الفريق، ليخرج الفريق من الجولة بشباك نظيفة في لقائي الذهاب والإياب.

صرح الإنجليزي صاحب الـ 23 عام نات فيليبس مدافع فريق ليفربول، لصحيفة الاتحاد الأوربي قبل لقاء بطل دوري أبطال أوروبا لـ 13 نسخة ريال مدريد، عن شعورة وأحداث المباراة بالنسبة له وكيف سيتعامل معها.

تصريح نات فيليبس قبل اللقاء المرتقب

قال "هم بالتأكيد ريال مدريد نادى مبدع هذا يظهر في ما حققوه، والألقاب التي فازوا بها والمستوى الذي حافظوا عليه لسنوات وسنوات، واللاعبين الذين مثلوهم أيضًا"

وأضاف " لكن عندما تواجههم لا تنظر إلى تلك الأرقام في نفس الوقت، ليفربول على ذات المستوى من حيث ما أنجزه عبر تاريخه، لذلك عندما تشارك في مباراة من هذا القبيل، يجب أن تتعامل معها على أنها مجرد مباراة".

مدافع ليفربول عن لاعبي ريال مدريد

وأكد "ومن الواضح أنك ستواجه أفضل اللاعبين، ولكن في رأيي عليك التعامل مع كل مباراة كما لو كنت ستواجه أفضل منافس ستواجهه على الإطلاق، ولن يكون الأمر مختلفًا في تلك المواجهة وسط أبطال أوروبا".

وأردف " بعد مباراة الإياب امام لايبزيج في البطولة جلست في غرفة الملابس بعد ذلك وكانت مجرد تنهيدة ارتياح وابتسامة كبيرة قبل المباراة، وكنت أعلم أن هناك فرصة لأن يتم اختياري لأبدأ ثم بمجرد الإعلان عن التشكيل الأساسي، شعرت نوعًا ما بمشاعر الإثارة".

وأكمل "لكن في نفس الوقت، كان علي التأكد من حفاظي على هدوئي ونوعًا من الإتزان وعدم الإنجراف في ذلك كثيرًا، وذكّرت نفسي فقط أنه طالما فعلت ما كنت أعلم أنه يمكنني القيام به سيسير كل شيء على ما يرام، لقد كنت متحمسًا جدًا لمجرد بدء المباراة في التشكيل الرسمي".

نات فيليبس في مباراة لايبزيج

وأضاف "أعتقد أن ما ساعدني أيضًا هو حقيقة أنها كانت مباراة الإياب وأننا كنا متقدمين 2-0، مما يعني أن وظيفتي كانت مجرد الحفاظ على نظافة شباك الفريق ولم يكن هناك الكثير من الضغط علينا طالما أننا لن نستقبل الأهداف، فقد كنا بأمان أعتقد أن ذلك ساعدني بشكل ما في الحفاظ علي تركيزي في المباراة".

واختتم "عقب المباراة مباشرة، توجهت لكشف المنشطات، لذلك غادرت الملعب سريعاً حتى أنهي الاختبار وأتواجد داخل غرفة الملابس في أسرع للإحتفال والإستمتاع باللحظة مع فريقي".