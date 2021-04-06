/625973/مسئول-سيمبا-التنزاني-أتمنى-ألا-يهزمنا-الأهلي-بفارق-خمسة-أهداف

أكدت باربرا غونزاليس، الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني، عن قوة مواجهة الأهلي القادمة في ختام منافسات الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مشددة على عزم النادي التنزاني الفوز على المارد الأحمر في المباراة القادمة.

وأوضحت رئيسة نادي سيمبا أن الفريق مستعد للفوز على الأهلي في المباراة القادمة في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعد حسم بطل تنزانيا لصدارة المجموعة الأولى من البطولة برصيد 13 نقطة.

وتقام مباراة الأهلي و سيمبا التنزاني في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وتنطلق المواجهة في تمام التاسعة من مساء الجمعة القادمة على ملعب القاهرة الدولي في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر لتعويض الخسارة الأولى في دور المجموعات أمام بطل تنزانيا بهدف نظيف.

موعد مباراة الأهلي و سيمبا القادمة

وضمن سيمبا التنزاني صدارة ترتيب المجموعة الأولى وبالتالي الصعود للدور القادم من دوري أبطال إفريقيا، بينما حسم الأهلي التاهل لدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا في وصافة ترتيب المجموعة.

وقالت جونزاليس للتلفزيون التنزاني:""آخر مرة قلت فيها إننا وظفنا محلل فيديو ولدينا برنامج واضح يمكن الجهاز الفني من تتبع الأداء الفردي للاعبين" .

سيمبا التنزاني: الأهلي منافس قوي

وتابعت رئيسة سيمبا: " يمكننا أيضا تتبع وتحديد نقاط الضعف والقوة لدى اللاعبين في الفريق المنافس، وهو الأمر الذي يعد ضروري للحصول على ما يريده المدير الفني للأحمر".

وواصلت: " كرة القدم تدار الآن بالعلم وينالها الفريق بالتخطيط، على سبيل المثال ، هل نحتاج إلى تبديل لويس ميكيسوني وكلاتوس شاما اعتمادًا على قوة الخصوم من الناحية الهجومية".

وأختتمت : "هذا يعني أننا جاهزون للغاية للمباراة ضد الأهلي يوم الجمعة، الشيء الجيد هو أن المدير الفني كان لديه الوقت الكافي لتحليل مباراة فيتا والأهلي خلال فترة التوقف الدولي".

تصريحات مسئول سيمبا التنزاني عن مباراة الأهلي

على جانب أخر أوضح حاجي منارا، المتحدث باسم سيمبا سبب كون سيمبا أفضل بكثير مما كان عليه عندما ظهر آخر مرة في مرحلة خروج المغلوب في النسخة الماضية".

وقال المنارة:" أعتقد الكثيرون أن سيمبا لن يلعب بشكل أفضل خارج أرضه كما كان الحال في موسم 2017/18 ، حيث خسرنا أمام الأهلي وفيتا كلوب بفارق خمسة أهداف".

وأختتم: " ما يشجعنا هو أننا لعبنا وهزمنا فيتا كلوب على أرضه رغم أننا لم نلعب مع الأهلي في مصر ، آمل ألا يتمكنوا من هزيمتنا بفارق خمسة أهداف".