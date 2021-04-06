محمد صلاح في طريقه لرقم تاريخي أمام ريال مدريد.. تفاصيل

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يستعد الفرعون المصري محمد صلاح ضمن صفوف ليفربول، لمواجهة ريال مدريد الإسباني على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، مساء اليوم الثلاثاء، ينتظر ليفربول هذه المباراة للأخد بالثأر، وذلك من بعد اخر مباراة جمعت الفريقين ، وكانت في نهائي دوري الأبطال نسخة 2018 ، في الأوكرانية كييف، وحينها فاز الملكي بثلاثية لهدف، وشهدت هذه المباراة إصابة محمد صلاح، عن طريق تصادم عنيف مع الأسبانى سيرجيو راموس، ليتسبب في إصابة صلاح بخلع في الكتف.

تاريخ مواجهات ليفربول وريال مدريد

6 مباريات فقط جمعت القريقين من قبل فاز ريال مدريد 3 مرات، فاز ليفربول 3 مرات، سجل كل فريق في شباك الآخر 7 أهداف.

أول مواجهة جمعت الفريقين كانت في نهائي دوري أبطال أوروبا 1981وفازليفربول،على النقيض آخرمواجهة بينهم و كانت في نهائي دوري أبطال أوروبا,2018فاز بها الملكى .

ما الذى ينتظر محمد صلاح إذا سجل اليوم

إذا نجح محمد صلاح في التسجيل امام الملكى اليوم ، سيصبح رابع لاعب في ترتيب لاعبي ليفربول عبر التاريخ يسجل في 4 مباريات أوروبية متتالية، وسجل صلاح 25 هدفا خلال 43 مباراة في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول حتى الآن .

أعلن ريال مدريد اليوم غياب فاران مدافع الفريق عن مباراة ليفربول الإنجليزي، بسبب إصابته بفيروس كورونا ، ليغيب بشكل رسمي عن مواجهة ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا..

من قبل تأكد غياب راموس قلب مدافع الفريق عن صفوف ريال مدريد، ليدخل الملكي مباراة ليفربول بغياب الثنائي الأساسي في خط الدفاع ، وخسر ريال مدريد أخر مباراة شهدت غياب فاران وراموس عن صفوف الفريق بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد أمام سيسكا موسكو في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا .

تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد :

ومن المتوقع أن يدخل ليفربول بقيادة يورجن كلوب مباراة ريال مدريد بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: أليسون. الدفاع: أرنولد، فيليبس، كاباك، روبيرتسون. الوسط: الكانتارا ، فابينيو، ميلنر . الهجوم: محمد صلاح، مانى، فيرمينو.

تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول:

بينما من المقرر أن يدخل ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان مباراة ليفربول بتشكيل مكون من : حراسة الرمى: كورتوا. خط الدفاع: ناتشو- ميندي - فاران - مارسيلو. خط الوسط: كاسيميرو - مودريتش - كروس. خط الهجوم: أسينسيو - بنزيما – فاسكيز.