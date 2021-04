مابين مؤيد ومعارض..الملك يثير الجدل داخل الوسط الفني

/625976/مابين-مؤيد-ومعارضالملك-يثير-الجدل-داخل-الوسط-الفني

دوت الخليج يرصد بعض الآراء حول إيقاف مسلسل الملك من معارضي قرار وقف الملك أحمس عمر الشناوي.

غضب في الوسط الفني بسبب مسلسل الملك

أعرب الفنان عمر الشناوى، عن استيائه من وقف عرض مسلسل "الملك" للنجم عمرو يوسف، قائلًا: “بصراحة أنا شايف تعسف جامد جدًا في وقف المسلسل، الموضوع بسيط لو فيه أخطاء يتكتب ديسكلايمر بسيط في الأول إنه من وحي الخيال وأنه لا يمثل حقبة وانه عمل درامي فني من تأليف نجيب محفوظ ولا يمثل واقع".

تعليق محمد العدل على إيقاف مسلسل الملك

طالب المخرج محمد العدل، أن يتم ترك الأمر للجمهور للحكم على المسلسل، كاتبًا: "أنا مش بقيمه فنيًا ولا عمري هعمل كده.. أنا مش موافق على مبدأ المنع أيا كانت الأسباب. يتعرض والجمهور يحكم عليه.. سلبا أو إيجابا.. لكن المنع فيه إحباط شديد لكل عناصره سواء اللي عليها تحفظ أو لا وحتى لو عند المسلسل عناصر متوفقتش من وجهة نظر الناس.. متبقاش النتيجة أبدا المنع.. المفروض الحكم يبقى بعد المشاهدة حتى لو من وجهة نظرك المؤشرات مش إيجابية".

الناقد طارق شوقي

أما عن الناقد طارق شوقي، أكد أن مبدأ الاعتماد على السوشيال ميديا في اتخاذ مثل هذه القرارات، موضحًا أن الفنان لا يجب أن يجسد نفس الصورة الذهنية عن الشخصية التاريخية أو المعاصرة.

هاجر الشرنوبي تعارض إيقاف مسلسل الملك

وكانت الفنانة هاجر الشرنوبي من المعرضين للقرار بشدة فكتبت عبر حسابها بموقع “فيس بوك” قائلة: "حرام حرام بجد تعب وشقى ناس بقالهم شهور يضيع بالشكل دا بجد حرام وقف مسلسل وتضييع مجهود ناس مع احترامي للتاريخ بس بجد 90 ٪؜ من المسلسلات التاريخية مش بتوثق الفترة لأن هم مبيعملوش مسلسل وثائقي.. شوفوا viking وشوفوا Exodus: Gods and Kings وشوفوا Gods of Egypt وشوفوا The Mummy هتعرفوا إن اللي حصل مش جريمة والجريمة الحقيقية إنك تحكم على عمل قبل ما ينزل".

كما أشادت “الشرنوبي”، بالمخرج يوسف شاهين كونه يوجه أعماله بالطريقة التي يراها مناسبة، حيث قدم في أحد أعماله شخصية عيسي العوام كـ “مسيحي” وهو في التاريخ مسلم.

يسري نصر الله

فضل المخرج يسري نصرالله ترك الحكم على المسلسل للجمهور، قائلًا: "وقف تصوير ومنع مسلسل من العرض أمر شديد الخطورة ولا يمكن قبوله.. ناقشوه ودعوا الناس تحكم".

عمرو سلامة

انتقد المخرج عمرو سلامة قرار وقف العمل في مسلسل "الملك" معتبرًا أن القرار يظلم حرية الإبداع الفني ويجور على مجهود بذله جميع المشاركين في المسلسل.

كتب “سلامة” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا: "أنا مش قادر أصدق قرار وقف مسلسل الملك، أكيد يا إشاعة، يا حركة إعلامية لهدف ما، مش لاقي منطق واحد يبرر القرار، يبرر رمي عشرات الملايين في الزبالة مع مجهود مضني لفريق عمل كامل شغال بقاله سنة، يقرر يحجر على الناس حق مشاهدته وتقييمه ونقده وشتيمته لو عايزين، لكن منعه؟".

وتابع: "أي عمل فني له رخصة إبداعية، لو عايز يعمل الفراعنة جلدهم أزرق وعندهم جناحات وبيطيروا وبيلبسوا لبس فضائيين من حقه، زي ما من حق الجمهور يشيد بده أو يذم فيه".

شقيقة الفنان عمرو يوسف تعلق على إيقاف المسلسل

خرجت علا يوسف شقيقة الفنان عمرو يوسف، عن صمتها بعد إعلان الفنان محمد رمضان عن قيامه بعمل فيلم الملك أحمس خلال الفترة القادمة من خلال نشر فيديو لزاهي حواس يصرح فيه بأنه الأفضل من حيث الشكل للقيام بدور الملك أحمس.

وكتبت علا، عبر خاصية استوري على حسابها الرسمي بموقع “الانستجرام”، مهاجمة محمد رمضان، قائلة: "هو وشه مكشوف اه بس مش فاهمة جايب القلب ده منين، بعد وقعة المسرح وصوره مع أصدقائه الإسرائيليين .. اللهم لا شماتة".

أضافت: "وضحت الرؤيا ولا لسه اتمنى كل إلى مسك في الكام كلمة نقد اللي اتقالوا بعد وقبل عرض البرومو واقتنع أو ساهم في نشر الكلام السلبي بتسرع قبل ما يدي فرصة المشاهدة الموضوعية والنقد البناء إنه يراجع نفسه، ويشوف ما وراء الستار..توقيت فاضح نفسه بنفسه".

لميس الحديدي تؤيد قرار وقف مسلسل الملك

وجهت لميس الحديدي، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعدما أوقفت مسلسل الملك، مؤكدة أنه قرار مهم ومحترم ومسؤول.

وكشفت “الحديدي”، عن الهدف من القرار وهو أن يكون المسلسل دقيقًا ويليق بالدولة، لأنه يحكي قصة أحد عظام مصر الملك أحمس الأول قاهر الغزاة الهكسوس.

أحمد موسى

أما عن أحمد موسى فاستقبل قرار وقف الملك بالتصفيق فقال أثناء برنامجه "علي مسؤوليتي" على قناة صدى البلد: "مسلسل أحمس مينفعش يتعرض بالشكل دا، وأصفق على الهواء للشركة المتحدة بعد تشكيل لجنة من المتخصصين في التاريخ والآثار لمراجعة سيناريو مسلسل الملك".

وأضاف: "لا يجوز أن نقدم مسلسلًا غير دقيق يشوه الحضارة المصرية، بعد الإبهار الذي قدمناه أمس في حفل المومياوات الملكية".