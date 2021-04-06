أسامة الرحباني وملحم زين يجتمعان في أغنية "عايش وحدي" لأول مرة..صور

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أغنية عايش وحدي"

ويضع الرحباني لمسته الموسيقية الخاصة في السباق الرمضاني عبر توزيع موسيقى أغنية تتر مسلسل "350 جرام"، التي كتبها الشاعر غدي الرحباني، ويغنيها ملحم زين في أول تعاون يجمع بينهما، كما يتولى أسامة خلال العمل الدرامي مهمة تقديم الموسيقى التصويرية.

مسلسل 350 جرام

ويجمع المسلسل الضخم في إنتاجه توليفة من أبرز نجوم الدراما والسينما العربية، من بطولة عابد فهد وسلوم حداد وكارين رزق الله، وبمشاركة خالد نجم وستيفاني عطالله وغريس قبيلي ومصطفى سعد الدين وقاسم منصور، والعمل من تأليف وسيناريو وحوار ناديا الأحمر ومن إخراج محمد لطفي.

ويخلق الرحباني خلال موسيقى "350 جرام" التصويرية، توأمة بين الموسيقى والدراما، بما يتلائم مع أجواء المسلسل وأحداثه وخطوطه الدرامية والعاطفية، والحالات النفسية التي تعكسها الشخصيات، لا سيما أنها تمر بانعطافات حادة ومشوقة، ما يجعل الموسيقى التصويرية أحد أبطال المسلسل التشويقي، كما يلم المسلسل الضخم في إنتاجه شمل أسامة الرحباني مع المخرج محمد لطفي والمؤلفة ناديا الأحمر بعد عملهما سويًا رمضان الماضي في مسلسل "هوس" من بطولة هبة طوجي وعابد الفهد، ويعد ثاني تعاون يجمع الرحباني مع شركتي "غولدن لاين" و"آي سي ميديا سيرفسز".

سر اختيار ملحم زين

ومن جانبه كشف أسامة الرحباني سر اختياره لملحم لتأدية أغنية الشارة "عايش وحدي" قائلًا: "اعتبر زين من أهم الأصوات وأقواها في العالم العربي"، مشيرًا لكون قدرات صوته تتلاءم بشكل مثالي مع لون الموسيقى التصويرية التي وضعها للمسلسل والحالة العامة لأغنية التتر، والتي تم طرحها بشكل فيديو كليب مصور تزامنًا مع نزولها على مختلف المنصات الرقمية، تمهيدًا لعرض المسلسل خلال الماراثون الرمضاني على عدد من الشاشات العربية من بينها قناة أبو ظبي.