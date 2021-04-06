واشنطن تتعهد بزيادة المساعدات الدولية التي تقدمها من اللقاحات وتعين مبعوثا لإدارتها

/625979/واشنطن-تتعهد-بزيادة-المساعدات-الدولية-التي-تقدمها-من-اللقاحات-وتعين-مبعوثا لادارتها

بعد تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حاجز 131.7 مليونا حالة في العالم وتصدر الولايات المتحدة عدد الاصابات والوفيات في العالم.

وأشارت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إلى أن إجمالي الإصابات وصل إلى 131 مليونا و715 ألفا و671 حالة،وأظهرت البيانات أن عدد المتعافين بلغ 74 مليونا و769 ألفا و497 شخصا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لمليونين و860 ألفا و92 حالة.

وعلى إثر ذلك أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده ستتمكن في وقت قريب من زيادة مساعداتها الدولية من اللّقاحات المضادة لكوفيد-19، ولن تسعى للحصول في المقابل على أي امتيازات.

مكافحة الجائحة داخل البلاد

وقال بلينكن للصحافيين إن الأولوية القصوى للإدارة الأميركية حالياً هي مكافحة الجائحة داخل البلاد لكنّ هذا الهدف سيتحقّق قريباً، مذكرا بأن الرئيس جو بايدن وعد بأن يتمكن 90% من المواطنين بحلول 19 أبريل الجاري من تسجيل أسمائهم لتلّقي اللّقاح.

وأضاف: "نحن نستعرض الخيارات التي تتيح لنا أن نتشارك المزيد مع الدول الأخرى في المستقبل. نعتقد أنّنا سنكون في وضع يسمح لنا بالقيام بالمزيد على هذا الصعيد وقال لن نبادل الجرعات بمصالح سياسية. هذا أمر يتعلّق بإنقاذ الأرواح.

وأوضح أنه "من خلال المساعدة في إنهاء إحدى أكثر الجائحات فتكاً في تاريخ البشرية، يمكننا أن نبرهن للعالم مرة أخرى ما يمكن للقيادة الأميركية والبراعة الأميركية القيام به.

وأقر الوزير الأمريكي بوجود "يأس متزايد" في أجزاء من العالم بسبب بطء وصول اللقاحات، قال "أعدكم بأنّنا نتحرّك بأسرع ما يمكن. وفي مؤتمره الصحافي قام بلينكن بتعيين غايل سميث، الرئيسة السابقة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد" في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، في منصب المنسّقة الأميركية للاستجابة العالمية لفيروس كوفيد-19 والأمن الصحي،ومؤخرا تمكنت سميث من ترأس حملة "وان" التي دعمها نجم البوب بونو لمحاربة الفقر.

ومنذ شهر صرحت الولايات المتحدة عن مبادرة مشتركة مع الهند واليابان وأستراليا لإنتاج أكثر من مليار جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لفيرس كوفيد-19 بحلول نهاية العام القادم، ومع التركيز على أن تستفيد منها منطقة جنوب شرق آسيا.