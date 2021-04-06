وزير الشباب والرياضة يكرم أحمد مجاهد.. سبب!!

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وشهد وزير الشباب والرياضة، الإحتفالية التي نظمها اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، بمناسبة اليوم العالمي للرياضة بمركز شباب الجزيرة.

وتم تكريم نخبة من الرموز الرياضة وجاء على رأسهم المهندس احمد مجاهد رئيس اتحاد الكرةالمصري ؛ و الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وعبدالعزيز الشافعي رئيس جهاز الرياضة الاسبق،والاذاعي القدير فهمي عمر واللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الافريقية، والنائبة الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة الاوليمبية البارالمبية، الاعلامية نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية السابق، وذلك في الملعب الزجاجي للاسكواش داخل المركز.

ومن ناحيه اخري أكد مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة عن أنه سيتم تحمل كافة التكاليف حكام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي يوم 18 إبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدوري، خاصة أنه هناك قرار مسبق من مجلس الوزراء بتعيين حكام أجانب لمباراة القمة وتحمل اتحاد الكرة تكاليف استقدام هذا الطاقم ، ويدرس مسئولو اتحاد الكرة تغيير هذا البند في الفترة المقبلة وتحمل الناديين الأهلي والزمالك تكاليف الحكام الأجانب في المباراة التي تجمعهما. فيما يخاطب اتحاد الكرة السبت المقبل، ويجري عددة اتصالات في دول اجانب للأتفاق مع طاقم حكام لإدارة مباراة القمة، بينما قرر مسئولو اتحاد الكرة مخاطبة الدول التى تطبق تقنية الـvar فى الدوريات الخاصة بها من أجل تعيين حكام لمباريات الزمالك والأهلي، خاصة أن مباريات الدوري هذا الموسم تقام باستخدام تقنية حكم الفيديو.

ومن ناحيه اخري قرر الاتحاد المصري لكرةالقدم برئاسة أحمد مجاهد زيادة المساهمة الشهرية لجمعية رعاية قدامى اللاعبين هذا الشهر بمقدار 100 ألف جنيه بمناسبة شهر رمضان المعظم، وكان الاتحاد المصري قد قرر زيادة مساهمته الشهرية للجمعية من 70 ألفا إلى 100 ألف جنيه.

والجدير بالذكر أن انتهت مباراة منتخب مصر أمام نظيرة جزر القمر والتي انتهت بنتيجة 4/0 مقابل لاش