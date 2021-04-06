عملية جديدة تجمع اسر ياسين ونيلي كريم في رمضان 2021

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يتعاون كلًا من الثنائى نيللي كريم وأسر ياسين في مسلسل إذاعي لرمضان هذا العام وذلك بعد نجاح مسلسلهم الأخير الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني السابق، وتلقيه عدد من ردود الأفعال الإيجابية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حول المسلسل الإذاعي لكلًا من نيللي كريم وأسر ياسين، وأحداث المسلسل الكوميدي الذي يعتبر ثاني الأعمال التي جمعتهم في رمضان.

مسلسل نيللي كريم وأسر ياسين

وجاء المسلسل الإذاعي بعنوان "عشان الـBig million" وتدور أحداثه حول بطل شاب وسيم من عائلة مرموقة، ويشترط عمه عليه الزواج، ليشاء القدر أن تكن الفتاة أبعد ما يكون عن تخيله، وتتوالي الأحداث الكوميدية.

وتذاع حلقات مسلسل "عشان الـ Big million" يوميًا على مدار شهر رمضان، الساعة الثالثة والنصف عصرًا، والإعادة في الثامنة مساء، واليوم الثاني في الواحدة والربع ظهرًا على إحدى القنوات الإذاعية.

آخر أعمال نيللي كريم وأسر ياسين

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال نيللي كريم وأسر ياسين مسلسل ب100وش من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، الذي شارك في بطولته كلًا من مصطفى درويش وإسلام إبراهيم وشريف دسوقي وعلا رشدي ودنيا ماهر ومحمد عبد العظيم وزينب غريب ولؤي عمران.

كانت تدور أحداث المسلسل حول عصابة تقرر الاتحاد معًا للقيام بعمليات نصب أكبر في حالة من الكوميديا والتشويق.