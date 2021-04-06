اجتماع مشترك للجان الفنية للنقل البرى والبحرى بالجامعة العربية

جدة - نرمين السيد - استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع المشترك للجان الفنية للنقل البرى والبحرى ومتعدد الوسائط بالجامعة العربية.





حضر الاجتماع كل من الوزير المفوض دكتورة دينا الظاهر، مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، وأعضاء اللجان الفنية المعنيين بالنقل البرى والبحرى ومتعدد الوسائط بالدول العربية، ومندوبين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل العربى ومنها تحفظ جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، على المادة (5/1) فى اتفاقية تنظيم النقل بالعبور" الترانزيت" بين الدول العربية المعدلة.

كما تضمنت البنود مناقشة إنشاء شركة عربية للنقل البرى للبضائع بين الدول العربية، وما يتطلبه ذلك من ضرورة وأهمية إنشاء منصة الكترونية للنقل البرى بين الدول العربية.

وناقش الاجتماع المسودة السادسة لمشروع اتفاقية تنظيم النقل البحرى للركاب والبضائع بين الدول العربية، فضلا عن دراسة استرشادية بشأن مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية فى الدول العربية.

كما ناقش الاجتماع مسودة الشروط المرجعية لدراسة انشاء آلية عربية مشتركة لدعم صناعة إصلاح وبناء السفن فى الدول العربية ومسودة الشروط المرجعية لدراسة إنشاء قاعدة بيانات فى مجال صناعة إصلاح وبناء السفن فى الدول العربية.

ومن المقرر أن يتم رفع توصيات الاجتماع المشترك إلى الدورة القادمة للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب المقررة يونيو المقبل للنظر فى شأنها.

من جانبه أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، أن الأكاديمية لا تدخر جهدا فى القيام بدورها كذراع فنى وبيت خبرة لجامعة الدول العربية فى مجال التعليم والتدريب والاستشارات لتقديم المساعدة إلى الدول العربية الشقيقة.

وأشار عبد الغفار، إلى أن الأكاديمية تبذل المزيد من الجهد والعمل للوصول بالعنصر البشرى العربى والإفريقى والموانئ العربية إلى أعلى المستويات مما يساهم وبشكل فعال فى عمليات التنمية الاقتصادية الشاملة لامتنا العربية ويمتد إلى الدول الإفريقية.