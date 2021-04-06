وأوضح الدكتور عزيز، فى تصريح اليوم الثلاثاء، أن الجامعة ستنظم غداً احتفالية لبدء زراعة أشجار النخيل بالبستان من أصناف سيوى وبارجى، وذلك بالتعاون مع جمعية تنمية وحماية البيئة بالمحافظة ومقرها كلية العلوم.
ولفت إلى أن الجامعة توفر كل ما يلزم من آليات لرعاية هذه الأشجار بعد زراعتها وسيتاح إنتاجها للجميع والباقى سيتم بيعه للربح وتوريد الحصيلة إلى صندوق التكافل الاجتماعى لرعاية الطلاب وذلك طبقاً للبروتوكول الموقع بين الطرفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخصيص 4.800 م2 بمقر جامعة سوهاج الجديد لزراعة 120 شجرة نخيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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