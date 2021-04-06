تخصيص 4.800 م2 بمقر جامعة سوهاج الجديد لزراعة 120 شجرة نخيل

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة سوهاج، الدكتور أحمد عزيز، إن الجامعة خصّصت مساحة 4800 متر مربع بمقر الجامعة الجديدة بمنطقة الكوامل لإقامة بستان نخيل مثمر وزراعة 120 شجرة نخيل على جانبى البوابة الرئيسية للجامعة.





وأوضح الدكتور عزيز، فى تصريح اليوم الثلاثاء، أن الجامعة ستنظم غداً احتفالية لبدء زراعة أشجار النخيل بالبستان من أصناف سيوى وبارجى، وذلك بالتعاون مع جمعية تنمية وحماية البيئة بالمحافظة ومقرها كلية العلوم.

ولفت إلى أن الجامعة توفر كل ما يلزم من آليات لرعاية هذه الأشجار بعد زراعتها وسيتاح إنتاجها للجميع والباقى سيتم بيعه للربح وتوريد الحصيلة إلى صندوق التكافل الاجتماعى لرعاية الطلاب وذلك طبقاً للبروتوكول الموقع بين الطرفين.