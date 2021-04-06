بدء تطبيقها.. زراعة الأقصر تكشف تفاصيل صرف الأسمدة للمزارعين بكارت الفلاح

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة أمل إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر، إنه بداية من شهر أبريل الجارى، بدأ تطبيق منظومة صرف الأسمدة للمزارعين بالمحافظة من خلال كارت الفلاح، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن بطاقة "الحيازة الزراعية الورقية" لا يتم الصرف بها ضمن المنظومة الجديدة.





وأكدت وكيل وزارة الزراعة، حسن سير العمل بالمنظومة الجديدة خلال الأيام الماضية، موضحة أن موسم صرف أسمدة المحاصيل الصيفية ومن بينها القصب يبدأ من الشهر الحالى وينتهى فى آخر شهر أغسطس، مطالبة المزارعين بالتوجه إلى فروع بنك التنمية لاستلام الكارت الذكى وتفعيله بموجب خطاب من الجمعية الزراعية، خاصة وأنه جارى الآن الحصر الإلكترونى للزراعات بالجمعيات الزراعية.

ولفتت وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، إلى أن عددا كبيرا ممن لم يصرفوا الأسمدة حتى الآن يرغبون فى استكمال الصرف بالبطاقة الورقية وهذا مخالف لتعليمات الوزارة وتوجهات الدولة للتحول الرقمى، وقالت إن الموسم ممتد حتى أغسطس وجميع العاملين بالجمعيات الزراعية يبذلون الكثير من الجهد لتطبيق المنظومة، لأن الهدف من هذه الإجراءات هو تسهيل صرف الأسمدة فى التوقيتات المناسبة.

وأضافت أن التعليمات الواردة لصرف الأسمدة للموسم الصيفى الحالى تشمل الآتى: كل حائز له كارت فلاح ذكى بالكشوف الواردة إلى مديرية الزراعة من البنك الزراعى، ويتم توجيه الحائز إلى فرع البنك لاستلام كارت الفلاح (داخل نطاق المحافظة) ولا يتم صرف أسمدة لهذا الحائز إلا من خلال كارت الفلاح، أما الحائز الذى ليس له كارت فلاح وتنطبق عليه شروط استخراج الكارت أو قام بتحرير استمارة ولم يستخرج الكارت حتى الآن يتم استلام صورة بطاقة الرقم القومى لهذا الحائز ويقوم بصرف الأسمدة بناء على المعاينة الفعلية على الطبيعة وطبقا لضوابط الصرف المقررة على أن تلتزم الجمعية الزراعية والإدارة الزراعية والمديرية بإنهاء إجراءات استخراج كارت الفلاح لهذا الحائز وتحت مسئوليتهم ويتم التأكد من وجود حيازة للحائز وتكون منزرعة وليست ضمن الحيز العمرانى أو ضمن التعديات وذلك تحت مسئولية الجمعية.