بدء تنفيذ إنشاء بحيرة صناعية وسبعة أحواض تهدئة بوسط سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلن معهد بحوث الموارد المائية فى شمال سيناء، إنشاء بحيرة صناعية وحاجز ترابى خاص بالبحيرة وسبعة أحواض تهدئة فى مجرى وادى العريش بمنطقة وسط سيناء، وذلك لتحقيق تعظيم الاستفادة من مياه السيول.





وقال محمد محمد زينهم، مدير القسم الهيدرولوجى بفرع معهد بحوث الموارد المائية بمحافظة شمال سيناء، فى تصريح اليوم الثلاثاء، إنه تم تسليم عملية إنشاء البحيرة الصناعية والحاجز الترابى الخاص بالبحيرة وسبعة أحواض تهدئة فى مسار وادى العريش من قرية "المقضبه" إلى قرية "لحفن" بوسط سيناء، إلى المقاول المنفذ للعملية لبدء التنفيذ. وأضاف زينهم أن عملية إنشاء البحيرة الصناعية وأحواض التهدئة تتم بالمشاركة مع الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء ومعهد بحوث الموارد المائية بشمال سيناء.

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