تخفيض أسعار اللحوم فى معارض أهلا رمضان بمطروح

وشدد المحافظ على ضرورة التوافر اليومى لكافة السلع واللحوم الطازجة بجودة عالية وبأسعار مخفضة، مع كمياتها المستهلكة ورصيدها بالمعرض لقياس إقبال المواطنين عليها والإسراع بتوافر المستهلك منها، مشيراً إلى أنه سيتابع شخصيا عمل المعرض، وسيارات القوافل التى ستجوب جميع المناطق يومياً؛ للتأكد من جودة السلع المعروضة المطروحة والالتزام بقيمة التخفيض المقررة، تيسيرًا على المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة لهم خلال الشهر الكريم.
كما قام محافظ مطروح بخفض سعر اللحوم البقرية الطازجة بالمعرض من 110 جنيهات إلى 100 جنيه وغيرها من السلع والوصول بها إلى أقل سعر يتناسب مع المواطنين والتاجر؛ لتكون فى متناول الجميع تيسيرًا على المواطنين خلال الشهر الكريم.
وفى سياق آخر، شهد رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، اليوم، الاحتفالية التى نظمتها كلية التربية للطفولة المبكرة، بمناسبة يوم اليتيم، بحضور الدكتور صلاح عسران القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم الصاوى عميد الكلية، والدكتور أيمن مصطفى عميد كلية التربية.
وأوضح رئيس الجامعة، خلال الاحتفال اليوم الثلاثاء، أن تلك الاحتفالات تعكس مظهرًا رائعًا من مظاهر التكافل الاجتماعى، ولإضفاء روح البهجة على الأطفال المشاركين.
وتضمن برنامج الحفل العديد من الفقرات والمسابقات الترفيهية، الفنية، ممارسة الألعاب الترويحية، والفقرات الغنائية، عرض عدد من القصص التفاعلية، والألعاب التعليمية، بالإضافة لتنظيم ورشة فوم، وعرض مسرحى.
وفى ختام الاحتفال، قام رئيس الجامعة بتوزيع الهدايا التذكارية على الأطفال المشاركين، لإدخال البهجة على قلوبهم ونفوسهم، والتقطت صور تذكارية للحضور.
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