الهجان يفتتح الأقسام العلاجية ببنها الجامعى بعد تطويرها

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، برفقة الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير عددًا من الأقسام العلاجية والوحدات الطبية بمستشفى بنها الجامعى بتكلفة 38 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والأجهزة الطبية.





حضر الافتتاح الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى للجامعة.

وتضمنت الجولة افتتاح أعمال تطوير وتحديث العناية المركزة، والمرحلة الثانية لوحدة غسيل الكلى ( كبار) بسعة 40 سريرًا، ووحدة غسيل الكلى "الأطفال" سعة 25 سريرًا، كما تم افتتاح أعمال تطوير محطات الغازات الطبية "الشفط والهواء" ووحدة مناظير الجهاز الهضمى والقنوات المرارية، بالإضافة إلى افتتاح منظومة الدفاع المدنى والحريق الجديدة بالمستشفى الجامعى.

واستمع المحافظ والقائم بأعمال رئيس جامعة بنها إلى شرح من عميد كلية الطب والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، حول الوحدات الجديدة والأجهزة الطبية بها، وما تقدمه من خدمات للمرضى المترددين على مستشفيات بنها الجامعية من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأشاد "الهجان" خلال الجولة بأعمال التطوير التى شهدتها مستشفى بنها الجامعى ، خلال الفترة الماضية والتى شملت عدد كبير من الأقسام الطبية لتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى ، مؤكدا تقديم كل الدعم لجامعة بنها لأداء رسالتها العلمية والخدمية لأهالى القليوبية، لما تمتلكه من خبرات علمية وبنية تحتية قوية.

من جانبه أكد الدكتور "الجيزاوى" حرص إدارة الجامعة على دعم المستشفيات الجامعية، حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمى من خلال تقديم أفضل خدمة طبية لائقة، للمرضى المترددين على المستشفى فى المحافظة والمحافظات المجاورة.