/625970/تعرف-على-ملعب-مباراة-الأهلي-وسيمبا-التنزاني

عقد موسيماني المدرب الفني للأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين وذلك كان قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

و قال إن الفريق سيواجه سيمبا التنزاني والذي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد الاهلي we السلام.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية ومنح تعليمات خاصة للاعبين وتصويب الأخطاء التي حدثت خلال المرحلة الماضية، استعداداً للمباراة المقبلة أمام نادي سيمبا.

وخاض الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس عقب العودة من السودان.

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق المريخ السوداني والتي انتهت بنتيجة 2/2، احرز الهدف الأول بدر بانون من ركلة جزاء، والهدف الثاني ياسر إبراهيم في الدقيقة ال90.

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موعد مباراة الأهلي

ويستعد الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق سيمبا التنزاني والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بعد التأهل إلي ربع نهائي إفريقيا.

فيما أن هذه النتيجة يصبح رصيد الاهلي 8 نقاط ويتأهل رسميا إلى الدور التالي وهو الدور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا بعد احرازه المركز الثاني في مجموعته ويتبقى له مباراة وحيدة أمام نادي سيبما التنزاني إلا انها لن تغير من وضعه في المجموعة حيث تأهل ايضا النادي التنزاني بعد فوز على فيتا كلوب.

مجموعة الأهلي

ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا سيمبا التنزاني: 13 نقطة

الأهلي المصري: 8 نقاط

فيتا كلوب الكونغولي: 4 نقاط

المريخ السوداني: 4 نقاط

وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته ظهر اليوم دون الحصول على راحة سلبية عقب العودة من السودان فور انتهاء اللقاء بعد خوض مباراة المريخ، بينما عاد علي معلول لاعب الفريق من تونس للتدريبات في الجيم للعودة سريعاً للمباريات المقبلة في ظل الضغط الكبير الذي يعيشة الفريق من دوي أبطال إفريقيا والدوري الممتاز ويحتل المركز الثاني في ترتيب الجدول برصيد 27 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق.