/625977/نيابة-6-أكتوبر-تستدعي-مختار-مختار-وربيع-ياسين-وعماد-النحاس-لسماع-أقوالهم-ضد-رضا-عبد-العال

خاص لـ دوت الخليج...

قررت نيابة 6 أكتوبر استدعاء كلا من مختار مختار، وربيع ياسين، وعماد النحاس نجوم منتخب مصر السابقين، للإستماع إلي أقوالهم، بعد البلاغ الذي تم تقديمة ضد رضا عبر العالم نجم الأهلي والزمالك السابق.

وعلم موقع دوت الخليج من مصادر خاصة بأن الاستدعاء سوف يصل للثلاثي خلال الساعات القادمة.

وكان محمد رشوان محامي لاعبو الأهلي السابقين، قدم بلاغا في 7 فبراير الماضي ضد رضا عبد العال، بسبب حديثة عنهم بشكل غير لائق وأتهامهم بأنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.

وأكد محمد رشوان في تصريحات سابقة أنه تقدم ببلاغات للنائب العام وشكوى للهيئة الوطنية للإعلام، بمنع رضا عبد العال من الظهور الإعلامي، وتجنب التعصب الجماهيري الذي سوف يحدث بسبب تصريحاتة المثيرة للجدل.

بالأرقام والحقائق.. «المظلوم» ربيع ياسين

يعتبر ربيع ياسين من أهم لاعبي الجانب الأيسر في تاريخ كرة القدم المصرية عبر التاريخ، وحقق العديد من الإنجازات عندما كان لاعبا ولم تتوقف مسيرة عن هذا الحد، ولكن تواصلت عبر منتخبات مصر المختلفة في مراحل الناشئين والشباب.

ولكن برغم هذه النجاحات إلا أن ربيع ياسين لم يأخذ الحق الكافي من التقدير خلال مسيرته التدريبية سواء داخل النادي الأهلي أو منتخب مصر، وذلك بسبب عدم ظهوره بشكل كافي عبر القنوات التليفزيونية.

ما يميز ربيع ياسين هو التفاني في العمل وعدم انتظار رد الجميل لأنه يحب دائما الرد داخل الملعب، وانتظار المناصب التدريبية مع المنتخبات دون طلب لأنه يرى ما يحدث داخل المناصب التدريبية في منتخب مصر والصعود لتولى المنتخب الأول مثل حسن شحاتة وشوقي غريب.

ربيع ياسين

ورحل ربيع ياسين عن منتخب مصر للشباب خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد الفشل في لعب تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال الشباب بسبب تعرض عدد كبير من اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا، ليتم التضحية بالمدرب بسبب سوء الإدارة من جانب مسئولي المنتخب.

تولى ربيع ياسين مسئولية فريق بتروجت، والذي ينافس في دوري الدرجة الثانية المصري، وعندما استلم قيادة الفريق كان متواجدا في المركز الأخير في مجموعة القاهرة، ولعب بعد ذلك 5 مباريات في بطولة الدوري ليفوز بهم جميعا، ليصل للمربع الذهبي والمنافسة على الصعود للدوري الممتاز مرة أخري مع الفريق، وإنقاذ أحد أهم فرق الدوري المصري في الهبوط لدوري الدرجة الثالثة.

مختار مختار

وتولى ربيع ياسين مسئولية تدريب منتخب مصر للشباب، وقاد شباب الفراعنة للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 21 عام، والتي أقيمت بالجزائر عام 2013.

قاد ربيع ياسين منتخب مصر للشباب في كأس العالم والتي أقيمت بتركيا، ولعب الفراعنة في المجموعة الخامسة رفقة العراق وإنجلترا وتشيلي، وحصلت على المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وفازت مصر على إنجلترا في هذه البطولة.

لم يأخذ ربيع ياسين الحظ الوفير مثل باقي مدربي منتخبات مصر خلال المرحلة التدريبية، وليس هناك أي أسباب معلومة لهذا الأمر، ولم يتواجد داخل النادي الأهلي خلال مرحلته التدريبية، والتي بدأها عام 1997 وقاد فريق طنطا، ثم سموحة، ثم منتخب مصر للشباب، مرورا بالمحطات التدريبية والتي تتواجد الأن مع فريق بتروجت.

ربيع ياسين

وهناك عدد من اللاعبين المتألقين على الساحة الرياضية حاليا في منتخب مصر والأندية الكبرى والاحتراف الخارجي وأبرزهم، محمود حسن تريزيجية لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني، ومحمد شريف وياسر إبراهيم ومحمود متولي ومحمود عبد المنعم كهربا لاعبو النادي الأهلي، وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش الحالي، وصالح جمعة ورامي ربيعة وأحمد رفعت.