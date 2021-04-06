/625980/فحص-طبي--جديد-يحدد-موعد-تأهيل-حمدي-فتحي-تفاصيل

تحدث أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي، عن مستجدات إصابة حمدي فتحي، لاعب الفريق الذي اجرى جراحة مؤخرا في الكوع.

وقال إن حمدي فتحي سوف يخضع لفحص طبي اليوم تحت إشراف الطبيب الذي اجرى له الجراحة للتعرف على آخر مستجدات الإصابة ومدى الالتئام في موضع الجراحة.

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وتابع قائلاً:” أنه بناء على نتيجة الفحص الطبي يتحدد بداية تنفيذ اللاعب لمرحلة جديدة في برنامجه العلاجي التأهيلي.

وكان الجهاز الطبي للفريق قد أعلن في وقت سابق غياب حمدي فتحي عن المشاركة لفترة تصل إلى شهرين منذ خضوعه لجراحة قبل سفر الفريق إلى السودان.

وكان قد عقد موسيماني المدرب الفني للفريق جلسة مع الجهاز الطبي على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق امس. وحرص موسيماني على الحديث مع أحمد أبوعبلة طبيب الفريق وطارق عبد العزيز أخصائي التأهيل للتعرف على مستجدات البرنامج التأهيلي للاعبين المصابين.

اخر مواجهات الأهلي

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات النادب الأهلي كانت امام فريق المريخ السوداني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

موعد مباراة الأهلي

فيما يستعد المارد الأحمر لمباراته المقبلة أمام نادي سيمبا التنزاني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الجمعة.

ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا

نتيجة مباراة الأهلي

سيمبا التنزاني: 13 نقطة

الأهلي المصري: 8 نقاط

فيتا كلوب الكونغولي: 4 نقاط

المريخ السوداني: 4 نقاط

بينما يحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة من أصل 11مباراة خاضها الفريق.

و قال إن الفريق سيواجه سيمبا التنزاني والذي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد الاهلي we السلام.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية ومنح تعليمات خاصة للاعبين وتصويب الأخطاء التي حدثت خلال المرحلة الماضية، استعداداً للمباراة المقبلة أمام نادي سيمبا.

وخاض الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس عقب العودة من السودان.