أحمد كرارة يدخل السبق الرمضاني المقبل بمسلسل "خيية أمل"

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دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل أحمد كرارة الجديد الذي يحمل اسم "خيبة أمل"، ليخوض السبق الدرامي الرمضاني.

مسلسل خيبة أمل

نشر كرارة بوستر مسلسل"خيبة أمل"، وأرفق معه تعليقًا يعلن فيه انضمامه للمسلسل والقنوات التي من المقرر عرض المسلسل عليها، قائلًا: "خيية أمل في رمضان.. على روتانا دراما وال Lbc الفضائية، نتمى لكم متابعة طيبة"، حيث لاقى المنشور إعجاب العديد من متابعيه.

قصة مسلسل "خيبة أمل"

يستعرض المسلسل مجموعة من الظباط خلال مهمة البحث عن أثار تم تهريبها لإيطاليا والبحث عن مرتكبي الجريمة، ويحتوي العمل أيضًا على بعض القصص الرومانسية، وهو عمل لبناني ومن المقرر عرضه رمضان المقبل.

أبطال عمل مسلسل "خيبة أمل"

مسلسل "خيبة أمل" من بطولة أحمد كرارة، طلال مارديني، أنوار أبو حمدان، كارلوس عازار، دوري الاسمراني وجوري سلامة، من تأليف جوزيف عبيد وإخراج إيلي برباري.

الجدير بالذكر، أن الفنان أحمد كرارة يُعرض له حاليًا مسلسل "في يوم وليلة"، بطولة أحمد رزق، أيتن عامر، صلاح عبدالله، داليا مصطفى ونضال الشافعي، ومن تأليف مصطفى جمال وإخراج شيرين عادل.