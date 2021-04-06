«حياة كريمة بصعيد مصر»..«زيارة برلمانية دسمة» بسوهاج من أجل المواطن «صور»

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شهدت الساعات الماضية زيارة برلمانية من لجنتي حقوق الإنسان والإسكان بمجلس النواب لمحافظة سوهاج بصعيد مصر، لمتابعة ما يتم من جهود علي مدار الساعة فى المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» والتى تستهدف حياة كريمة لجموع المصريين بمختلف محافظات الجمهورية، وفي القلب منها صعيد مصر الذي تم إهماله لسنوات بعيده، ولكن مع تولي القيادة السياسية الحالية تغيرت الأوضاع وأصبح الصعيد فى الأولويات دائما للتغلب علي إشكاليات الماضي ودعم جموع المواطنين به للحياة الكريمة.

زيارة محافظة سوهاج والتى ضمت نواب لجنتي حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، ولجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، تمثل رسالة طمأنة لما يتم من جهود مقدرة من جانب السلطة التنفيذية تلبية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، خاصة أن التواجد علي الأرض من جانب السلطة التشريعية والتى تضم بمهامها الدور الرقابي علي السلطة التنفيذية، يحقق المتابعة الدقيقة لمجريات الأوضاع، ويكون المواطن مطئن لم يتم وتحقيقها وفق الجدول الزمني التى يتم إقراره من الجهات المعنية المسؤولة .

زيارة ناجة لوفد البرلمان بسوهاج

مبادرة "حياة كريمة" بسوهاج تتضمن 7 مراكز بإجمالى 68 قرية بسوهاج وتوفر كافة الخدمات الأساسية لتلك القرى من ناحية وتغير الشكل الحالي للقرى للشكل الأفضل، حيث تشمل عملية تطوير المنازل وبناء الوحدات الصحية ومكاتب البريد والمدارس بالإضافة إلى إعادة تأهيل الطرق و قطاع الكهرباء لتحسين مستوى المعيشة.

بأولي أيام التقي وفد البرلمان باللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، حيث عرضت المحافظة، خلال اللقاء، فيلم تسجيلي عن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشروعات التي يتم تنفيذها في محافظة سوهاجووفقا للعرض، تتضمن مشروعات حياة كريمة، رصق طرق، توصيل مرافق، وحدات صحية، تطوير مستشفيات ومدارس، مراكز شباب، الغاز الطبيعي، الصرف الصحي، تدعيم كهرباء، تأهيل منازل، وحدات بيطرية).

وأوضح أن هذه المشروعات في المراكز السبعة المدرجة في المبادرة بمحافظة سوهاج، مخصص لها اعتمادات بمبلغ 2 مليار و100 مليون جنيهوتضمن الفيلم التسجيلي، عرض ما تم تنفيذه من مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة، في قرية الكوامل بحري، وعرابة أبو الدهب، بمركز سوهاج، وتشمل توصيل 200 وصلة مياه، تطوير مراكز الشباب بالقرية، إنشاء وحدة صحية وفقا للكود الخاص بنظام التأمين الصحي الشامل، وتأهيل منازل، وغيرها.

محافظ سوهاج يكشف تفاصيل حياة كريمة بسوهاج

من جانبه، قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن مبادرة حياة كريمة في سوهاج شملت 29 قرية في البداية، باعتمادات 102 مليون جنيه، وفي المرحلة الثانية شملت 68 قرية، بإجمالي اعتمادات 2.1 مليار جنيهوتابع المحافظ، أنه في إطار تنفيذ مبادرة تطوير الريف المصري، فإن الدولة تعمل علي تلافي المشاكل التي واجهتها المرحلة الأولي، حيث إنه في بعض القري لم نأخذ القرية كلها، من تأهيل منازل، وغيرها، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بزيادة المبالغ، وعمل تطوير شامل في القري، من تنفيذ مشروعات (مياه، صرف صحي، تأهيل منازل، توصيل مرافق وكهرباء ومراكز شباب ووحدات صحية ومستشفيات ومدارس، وغيرها)، وفي قرية عرابة أبو الدهب أضيف لها اعتماد إضافي 4 ملايين جنيه.

وقال الفقي، إن محافظة سوهاج لها نصيب الأسد في مبادرة حياة كريمة من بين 51 مركز، حيث كان مخصص لها 5 مراكز وزادت أصبحت 7 مراكز، تضم 181 قرية، موضحا أن اختيار هذه المراكز تم بناء علي مؤشرات حددها مجلس الوزراء، من حيث المراكز والقري الأكثر احتياجا، ومعدل الفقر، وهو فقر الخدمات، وتم اختيار أكثر المراكز احتياجا وفقرا للخدمات، متابعا: "وفي المرحلة الثانية سندخل الأربعة مراكز الأخري المتبقية".

واستطرد: "محافظة سوهاج ليست غنية، ومن رأي سوهاج قبل وبعد، يستطيع ان يقيم التغيير الذي يحدث"، لافتا إلي أن المشروعات الجديدة الدولة تضع لها نظام وضوابط، وهو نظام محترم جدا، بألا تدخل مشروع إلا لو اعتماداته المالية موجودة، كما توجد رقابة من كل الجهات في الدولة علي تنفيذ المشروعات، متابعا: "كانت مشكلتنا الرئيسية هي المشروعات المتعثرة، منذ سنوات".

الدولة المصرية والإهتمام بصعيد مصر

وأضاف محافظ سوهاج، أن الدولة حاليا مركزة علي الصعيد، والمحافظات الأكثر احتياجا، ومحافظة سوهاج تحت بصر الدولة، مستطردا: "نشكر كل أجهزة الدولة علي دعمها، ونشكر مجلس النواب علي الدعم، وهذه الزيارة مهمة جدا بالنسبة لنا في المحافظة". وأوضح أن هناك نحو 13 أو 14 محطة صرف بدأ العمل فيها، وإنشاء 4 مناطق صناعية في سوهاج، وغرب طهطها وغرب جرجا، ستخلق فرص عمل عديدة، وإنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، علي اهتمام القيادة السياسية بالحرف التراثية في سوهاج، مثل المنسوجات اليدوية وصناعة الأثاث.

النائب عمادة سعد:حياة كريمة طفرة

من جانبه، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن محافظتي سوهاج وقنا أخذوا اهتمام كبير في مبادرة حياة كريمة، مستطردا: "المبادرة تعد طفرة لم تحدث في التاريخ القديم أو الحديث". وتابع: المشروعات في المبادرة تشمل صرف صحي، ومياه، ومرافق، وتأهيل منازل، وإنشاء مستشفياا‘ت ومدارس، وغيرها"، والمبادرة لها برنامج زمني 8 سنوات، ومحافظة سوهاج تضم 181 قرية في مبادرة حياة كريمة، ومن أسبق وأكثر المحافظات في تنفيذ المبادرة هي ومحافظة قنا".

وأضاف أن هناك مشروعات لها اعتمادات من البنك الإفريقي، بعيدا عن مبادرة حياة كريمة، وهناك طلبات تقدم من النواب عن مشروعات مدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، وطمأن النواب بأنها ستنفذ ضمن المبادرة. فيما، تحدث النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، عن أهمية ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن ما تشمله مبادرة حياة كريمة من تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية ومرافق وتأهيل منازل، والمبادرات الصحية الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي صميم مفهوم حقوق الإنسان .

وتابع رضوان: "الدولة تواجه تحديات عديدة، وملف حقوق الإنسان، كلمة بسيطة فحواها مطاط، والبعض يتم استخدامها من منظورهم ووفقا لأجنداتهم، وتصديرها لنا من ممظورهم الخاص وفقا لأجندات معينة".

واستكمل: "نشكر اللواء طارق الفقي، علي مساعدتنا تنفيذ المستشفيات في بعض المراكز منها دار السلام وساقلتة والمراغة، وأتقدم بالشكر باسم هذه المراكز، التي عانت كثيرا، فمضمون حقوق الإنسان تتلخص فيما يقوم به الرئيس من مبادرات صحية وغيرها، مثل فيروس سي، وأنا كنت أول واحد مستفيد من مبادرة فيروس سي، هذه هي حقوق الإنسان

وميدانيا تفقد الوفد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية عرابة أبوالدهب بمحافظة سوهاج، بحضور عدلي أبوعقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز سوهاج، وقام الوفد البرلماني، بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، والذي يضم عدد من المشروعات الخدمية منها «مركز شباب عرابة أبوالدهب، ومدرسة عرابة أبوالدهب الإعدادية، ومدرسة عرابة أبوالدهب الابتدائية الجديدة، ومحطة رفع الصرف الصحي بالقرية، ومبنى الوحدة المحلية، ومركز رعاية الأمومة والطفولة، وكذلك مدرسة عرابة أبوالدهب الثانوية الصناعية، ومشروع استكمال وتأهيل محطة معالجة مشروع صرف صحي عرابة أبوالدهب بطاقة 6100 م3/يوم، بتكلفة 84.9 مليون جنيه»، حيث تضمن تطوير القرية تركيب بلاط الإنترلوك بالطرق الداخلية، وطلاء واجهات المنازل، لتحويلها إلى قرية نموذجية.

مشروع «مهنتك مستقبلك» بسوهاج

كما تفقد وفد مجلس النواب، مشروع «مهنتك مستقبلك» الذي يأتي في إطار مبادرة حياة كريمة، ويستهدف قامت وزارة القوى العاملة بإطلاق تدريب الشباب على مهن حرفية منها «الخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية»، حيث يتم تدريب الشباب مجانا وتأهيلهم للعمل ومزاولة الحرفواستمع وفد مجلس النواب، إلى الأهالي بقرية عرابة أبوالدهب، والذين أشادوا بما تم تنفيذه من مشروعات خدمية وتنموية في القرية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، موجهين التحية للقيادة السياسية.

وطالب بعض الأهالي، برصف أحد الطرق في القرية، وتوسيع مركز الشباب، وأكد لهم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن الوفد البرلماني جاء للوقوف على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة على أرض الواقع، ويحرص على الاستماع إلى مطالب المواطنين، ووعد بالمساعدة في الحصول على اعتمادات لمركز الشباب ورصف الطريق، في القرية.

الرئيس السيسي وجه بضرورة عدم ترك أي قرية من قري حياة كريمة

وتابع رضوان: «الرئيس السيسي، وجه بضرورة عدم ترك أي قرية من قري حياة كريمة إلا بعد الانتهاء من كافة الخدمات وإحداث تطوير شامل، والهدف من الاستماع إلى المواطنين هو التأكد من تحقيق الفائدة القصوي من المشروعات للمواطن»، مشيرا إلى أن قرية عرابة أبوالدهب فيها نحو 42 ألف مواطن يستفيدون من الخدمات، لأن الهدف الرئيسي هو استفادة المواطن بتوفير حياة كريمة وتحسين معيشته.

من جانبه، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، إن مبادرة حياة كريمة تمتاز بالتنوع، و«شاهدنا على أرض الواقع، حجم الإنجاز رغم مرور 60 يوم فقط، حيث تضمنت المشروعات مدارس ووحدات صحية ومشروعات صغيرة ومتوسطة، ومحطات معالجة صرف صحي».

كما تفقد الوفد مستشفي دار السلام المركزي بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، والمغلق تحت الإحلال والتجديد منذ شهر سبتمبر عام 2014وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب عن محافظة سوهاج، إن المستشفى المغلق تحت الإحلال والتجديد منذ شهر سبتمبر عام 2014، بدأ بتسليم المشروع لشركة عبيد جروب ولكن لم تستوفي حجم الأعمال اللازم، وعند العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء افتتاحه لمحور «جرجا - دار السلام»، تم سحب الأعمال وإسنادها لشركة «نيوم فارم»، التى قامت بتنفيذ 70 % من الأعمال.

وتابع: «تم بعدها سحب الأعمال منها وإسنادها لشركة تابعة للإنتاج الحربي، بعقد مشروط بتكلفة 362 مليون مليون جنيه، على أن يتم التنفيذ خلال 18 شهر». وأشار رضوان، إلي أن مشروع المستشفي يضم 40 سرير غسيل كلوي، و40 سرير عناية مركزة، و40 سرير حضانات، حيث يتم التنفيذ علي مساحة 6300 متر، وإجمالي مساحة المبني بالكامل 25 ألف و200 متر.

وتابع النائب: «أن مستشفي دار السلام المركزي دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل، وتخدم 7 مراكز، منهم 5 بمحافظة سوهاج، هي «البلينا، جرجا، العسيرات، المنشاة، أخميم»، ومركزين بمحافظة قنا، هما «أبو تشت، ونجع حمادي».

ومن جانبه، شدد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة الانتهاء من تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مستشفي دار السلام المركزي، لتخفيف المعاناة مع الأهالي.

وأشاد حمودة، بحجم مباني وسعة المستشفي التى دخلت فى منظومة التأمين الصحي الشامل، وتخدم 7 مراكز، حيث تتقع في المنطقة الحدودية بين محافظتي قنا وسوهاج.

والتقي وفد مجلس النواب خلال الجولة، بعدد من الأهالي، الذين طالبوا بسرعة تنفيذ مشروع إحلال وتجديد المستشفي المغلقة منذ سنوات، مما يتسبب في معاناة كبيرة للمرضي، ما يضطرهم للتوجه في مسافات بعيدة وطويلة إلي سوهاج أو محافظة قنا لتلقي العلاج.

كما تفقد الوفد مشروع تنفيذ شبكات انحدار لإنشاء محطة صرف صحي بقرية أولاد سالم، بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير الريف المصري.

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة، تستهدف تطوير شامل لكل القرى، وتتفيذ مشروعات تنموية خدمية، وسيجري تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وتوصيل مرافق، وغيرها.

فيما قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب عن محافظة سوهاج، إن أهالي مركز دار السلام، يطالبون بسرعة تنفيذ هذه المشروعات، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة تنموية شاملة، تستهدف توفير كل الخدمات والاحتياجات للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة.

وقال شريف السحلي، منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة سوهاج، إن هذا المشروع خاص بتتفيذ شبكات انحدار لإنشاء محطة صرف صحي لقرية أولاد سالم، بمركز دار السلام ضمن مبادرة حياة كريمة. وأضاف أن المبادرة تشمل توصيل الصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي، ومحطات المياه، وإحلال وتجديد منازل، وتشمل المبادرة 7 مراكز في محافظة سوهاج، وهي (دار السلام، البلينا، المنشأة، جرجا، ساقلتة، المراغة، طما)، تضم181 قرية.

وقال محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن متابعة وتفقد مشروعات حياة كريمة، يأتي في إطار توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي صاحب المبادرة، الذي يحرص على تحسين مستوى المواطن وتطوير معيشته.

وأضاف محمد تيسير مطر، أن المشروعات التي تجري ضمن المبادرة في كل محافظات مصر في التوقيت ذاته، لم تحدث في تاريخ مصر، وتأتي في إطار سياسة الرئيس للاهتمام بالإنسان أو البشر وليس الحجر، مشيرا إلى أن المشروعات ستنقل الحياة في الريف المصري إلى حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.

وقال محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرىيس عبدالفتاح السيسي، هي مشروع قومي بكل ربوع مصر، وتستهدف مشروعات كبيرة ومتنوعة في كل المجالات التي تضمن للمواطن المصري حقه في حياة كريمة.