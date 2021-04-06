كورونا تدق باب الأهلي.. لاعب «غير ملتزم» يثير الرعب داخل القلعة الحمراء!!

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ظهر حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم داخل نادي الأهلي، في أحد الحفلات الشعبية مع بعض نجوم الفن الشعبي برفقة شقيقة، وذلك بإستغلال الراحة التي حصل عليها المارد الأحمر، عقب العودة من السودان قبل مواجهة سيمبا التنزاني في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأكمل حسين الشحات مسلسل «تهاون» لاعبي الأهلي في الإلتزام بالإجراءت الإحترازية من فيروس كورونا، حيث ظهر خلال الأيام الماضية كلا من محمود عبدالمنعم كهربا جناح النادي الأحمر، وكذلك أيمن أشرف ظهير أيسر القلعة الحمراء.

حسين الشحات يتسبب في أزمة جديدة داخل الأهلي

وأثار تصرف حسين الشحات، غضب جمهور الأهلي، عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، الذين يعتبرون أن تلك التهاون قد يتسبب في أزمة كبيرة قد تحدث داخل صفوف المارد الأحمر.

أيمن أشرف يتواجد داخل مباراة بدوري الدرجة الثالثة

وكان أيمن أشرف، مدافع المارد الأحمر، قد تواجد خلال أحد مباريات القسم الثالث لكرة القدم ، في المباراة التي جمعت بين فريقي الطرية و أبو صوير وأنتهت بفوز الأول على الأخير، الأمر الذي لقى انتقاد كثير من جانب جماهير الأهلي على حسين الشحات.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة سيمبا التنزاني والتي تنطلق في تمام التاسعة من مساء الجمعة على ملعب السلام بعد أن أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إقامة اللقاء عبر ستاد الأهلي WE السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني

ومن المقرر أن تشهد تشكيل مباراة الأهلي و سيمبا التنزاني تغييرات من جانب بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر من خلال إشراك ناصر ماهر بدلا من محمد مجدي أفشة: حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف .

خط الوسط: آليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - جونيور أجايي. خط الهجوم: محمد شريف - مروان محسن. يذكر أن الأهلي ضمن التأهل للدور القادم من دوري أبطال إفريقيا بعد تحقيق التعادل مع المريخ السوداني بهدفين دون رد، ليتقرر مواجهة أحد فرق صن دوانز، الوداد، والترجي التونسي.