«تعليم الإسكندرية» تفتتح معرض تكنولوجيا الصناعة بإدارة الجمرك التعليمية

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد سعد محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، معرض المجال الصناعى وتكنولوجيا الصناعة بإدارة الجمرك التعليمية، بحضور الدكتور حسن عبد التواب، مدير عام تنمية مادة المجال الصناعى، وصفاء عبد العزيز، خبير المجال الصناعى بالوزارة.





وتفقد وكيل الوزارة، أقسام المعرض، مؤكدا على أهمية دور المجال الصناعى لتعزيز الانتماء والولاء للوطن، وفى تعديل سلوك الطالب، وأهمية تشجيع الطلاب على اكتساب بعض القيم الإيجابية والمشاركة والتعاون. وأشار سعد، إلى أثر دراسة المجال الصناعى فى حل بعض المشكلات المجتمعية، وأيضا فى تهيئة المناخ المناسب لتحقيق الاستقرار المجتمعى. وفى ختام المعرض كرم وكيل الوزارة كل من حسن عبد التواب، مدير عام تنمية مادة المجال الصناعى، وصفاء عبد العزيز، خبير المجال الصناعى بالوزارة، وعبد العاطى التمساح مدير عام إدارة الجمرك التعليمية، ونجلاء حسن، موجه عام المجال الصناعى بالمديرية، وموجهى أوائل المجال الصناعى على مستوى المديرية، وقيادات من إدارة الجمرك التعليمية.

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