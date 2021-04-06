جدة - نرمين السيد - محمد السعدى حل ضيفا، اليوم الخميس، على برنامج الراديو بيضحك، الذى يذاع على الراديو 9090 من تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى.
وقال السعدى: "الفكرة بدأت من وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العنانى، وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى تحمس للفكرة ودعمها وتابع تفاصيلها بالكامل".
وأضاف: "الحدث تكاتفت فيه كل الدولة كفريق واحد ليخرج بالشكل الذى شاهدناه وشرف مصر".
وتابع: "نقل 22 مومياء هو حدث استثنائى وفريد مفيش حاجة زيه اتعملت قبل كده ولا هيتعمل زيه بعد كده، ودى صعوبته".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعدى : الرئيس دعم فكرة رحلة المومياوات الملكية بمجرد عرضها عليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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