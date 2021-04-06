السعدى : الرئيس دعم فكرة رحلة المومياوات الملكية بمجرد عرضها عليه

جدة - نرمين السيد - محمد السعدى حل ضيفا، اليوم الخميس، على برنامج الراديو بيضحك، الذى يذاع على الراديو 9090 من تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى.

وقال السعدى: "الفكرة بدأت من وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العنانى، وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى تحمس للفكرة ودعمها وتابع تفاصيلها بالكامل".

وأضاف: "الحدث تكاتفت فيه كل الدولة كفريق واحد ليخرج بالشكل الذى شاهدناه وشرف مصر".

وتابع: "نقل 22 مومياء هو حدث استثنائى وفريد مفيش حاجة زيه اتعملت قبل كده ولا هيتعمل زيه بعد كده، ودى صعوبته".