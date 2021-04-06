عاجل.. رئيس وزراء الكويت يستقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية

جدة - نرمين السيد - تناول اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، والتى تتسم بخصوصية على كافة المستويات. كما تم التباحث حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية فضلا عن بحث تعميق التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات. من جانبه نقل رئيس المخابرات العامة المصرية تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى لشقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مثمنا دوره فى دعم العمل العربى المشترك متمنيا للكويت حكومة وشعبا دوام الاستقرار والرخاء.

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