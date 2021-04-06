أسقف بنى سويف يرأس صلاة جنازة القمص كيرلس زغلول 

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا غبريال أسقف بنى سويف وتوابعها صلوات الجنازة على جثمان القمص كيرلس زغلول، كاهن كنيسة السيدة العذراء بأشمنت مركز ناصر ببنى سويف، والذى توفى اليوم، متأثرا بكورونا.





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