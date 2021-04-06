فيديو- مواطنون يشيدون بالمتحف القومى للحضارة: شىء مشرف ورائع

جدة - نرمين السيد - فيما، أعرب عدد من المواطنين الأجانب فى حديثهم لـ "دوت الخليج" عن إعجابهم الشديد بالموكب وطريقة تنظيمه، موضحين أن هذا المشهد أبهر العالم وعرفهم بتاريخ مصر وحضارتها، مؤكدين أن يوم للفخر والشرف.
يذكر أن المتحف شهد مراسم نقل المومياوات الملكية فى حفل استقبال رسمى شهده العالم بأسره، ويبلغ عدد المومياوات المنقولة 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستى الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتارى.
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