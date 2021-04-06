المشرف على موكب الملوك للراديو 9090: الرئيس كان يتابع أدق تفاصيل الاحتفالية

جدة - نرمين السيد - أكد محمد السعدى، المشرف العام على رحلة المومياوات الملكية، رئيس شركة "MediaHub - سعدى جوهر"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان يتابع كل التفاصيل الخاصة بالاحتفالية، وكان يبدى ملاحظات عديدة طوال فترة العمل، وكان هناك تحدى لتقديم الاحتفالية بصورة عالمية.





محمد السعدى، حل ضيفا اليوم الخميس، على برنامج الراديو بيضحك، الذى يذاع على الراديو 9090، من تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى. وكشف السعدى، عن طلب خاص للرئيس عبد الفتاح السيسى، تم إضافته للحفل، وهو مشهد ظهور الأطفال فى الاحتفالية، وكان من عوامل النجاح. وأضاف: "الرئيس كان بيسأل عن كل التفاصيل حتى لو صغيرة، مثلا سأل عن الخيول والألوان، وطلب إظهار صورة مصر الجميلة بالكامل، وليس التركيز على الموكب فقط، وطلب ننقل من كل مكان فى مصر علشان كده رحنا الأقصر وأسوان وسقارة والهرم".

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