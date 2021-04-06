الرئيس السيسى يفتتح غدا مجمع الوثائق المؤمنة

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الأربعاء، مشروع مُجمع الوثائق المُؤمنة، بحضور عدد من كبار رجال الدولة.

ويُهدف المشروع إلى أن يكون «المُجمع» هو أداة الدولة فى دعم التحول الرقمى بشكل مميكن، ومؤمن ليؤدي لإحساس المواطن بتغيير في شكل الخدمات بشكل عام وميسر. وسيعمل المشروع على تنفيذ «الحوكمة»، والعمل بشكل إلكتروني ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذي القرار دون أي هامش خطأ. ويضم المشروع أكبر مصنع في العالم لـ«الورق المؤمن»، ومصانع لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، فضلاً عن تصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، فضلاً عن مبنى تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومبنى معالجة البيانات، وخزانات ومخازن، ومبنى مصنع السللوز.

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