انت الان تتابع تفاصيل خبر نعرض لكم عروض كازيون ماركت 2021 من الثلاثاء 6 ابريل إلي 12 ابريل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كازيون ماركت 2021 الثلاثاء الجديدة لشهر ابريل الجاري 2021، حيث تسري العروض المقدمة من كازيون ماركت من اليوم 6 ابريل حتى يوم 12 ابريل الجاري 2021، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك فى كافة فروع كازيون.

عروض كازيون ماركت 2021:

ويعد كازيون ماركت من أقوي المؤسسات التجارية فى مصر والتى قد أعتاد العديد من المصريين أن يقوم الماركت بنشر مجلة تحتوى على أفضل العروض والتخفيضات للمنتجات الغذائية والمستلزمات المنزلية بصورة إسبوعية بتخفيضات وخصومات تنافسية هائلة قد تصل على بعض المنتجات إلى 60%، كما لديه (كازيون ماركت) العديد من الفروع المنتشرة فى معظم المحافظات المصرية.

عروض كازيون 2021 السوبر:

– الأرز والمشروبات الغازية المتنوعة.

– منتجات الألبان ولوازم الأفطار.

– كافة أنواع المعجنات.

– وجبات خاصة للأطفال.

– منتجات البسكويت- والشيكولاتة- والحلويات- وكافة المقرمشات.

– التوابل- ومستلزمات الطبخ.

– المعلبات- والسمن بأنواعها- والزيوت.

– الفواكه بأنواعها والخضروات.

– منتجات التنظيف.

– المنتجات الباردة والمجمدة،

– التجميل ومنتجات العناية الشخصية.

والآن نستعرض لكم من خلال موقعكم مصر فايف عروض كازيون رمضان ماركت 2021، والتي تتمثل في التالي: