انت الان تتابع تفاصيل خبر المرور في مصر | خطوات التظلم والاستعلام عن المخالفات المرورية 2021 عبر الإنترنت والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في الآونة الأخيرة قد زادت معدلات البحث اليومية حول معرفة خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 2021، خاصة وأن الحكومة في مصر كانت قد أصدرت مؤخرًا قوانين المرور الجديدة، والذي يتضمن عدة قرارات جديدة وهامة، منها وضع ضوابط الملصق الإلكتروني، وغيرها، لذلك يهتم الكثيرون عن كيفية معرفة المخالفات المرورية إلكترونياً.

ويرصد موقع «مصر فايف» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، في مجالات الخدمات الحكومية، خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021، بالإضافة إلى طريقة التظلم على مخالفات المرور Online، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن المخالفات، وطرق الدفع الإليكتروني، حيث يتم ذلك من خلال موقع النيابة العامة، والتي قد جاءت على النحو التالي:

نيابة المرور.. خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 2021:

لقائدي السيارات الاستعلام عن المخالفات المسجلة على المركبة أولاً بأول عن طريق إتباع خطوات بسيطة وتتمثل في الأتي:

– في البداية على المستعلم الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية، ويمكنك الدخول عليها بشكل مباشر من هنـــــا، ثم يجب إختيار خدمات نيابات المرور.

– في حالة لم تكن تعلم المخالفات المسجلة، فيجب إختيار خدمة الاستعلامات، ومنها يتم إختيار إما مخالفات رخص السيارة أو رخص القيادة.

– ثم تقوم بعدها بإدخال البيانات المطلوبة سواء كانت أرقام لوحة السيارة أو بيانات قائد السيارة.

– ثم الضغط على أيقونة استعلام.

خطوات التظلم على المخالفات المرورية:

بعد إتمام الاستعلام عن المخالفات المرورية 2021، إذا كنت ترغب في تقديم تظلم، الذي من شأنه تقليل قيمة الغرامات، فكل ما عليك فعله هو العودة مرة أخرى إلى صفحة النيابة العامة واتباع كافة الخطوات الآتية:

– اضغط على>> التظلمات.

– اختر نوع التظلم سواء كان على رخص السيارات أو رخص القيادة.

– سيطلب منك الآن إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة له، والضغط على تفاصيل المخالفة.

– بعدها تظهر جميع المخالفات المستحقة الدفع على السيارة محل الاستعلام، وتفصيلاتها، وقيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

– ثم تحديد مخالفة التظلم وسببه، ثم الضغط على خيار «تظلم».