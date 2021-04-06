/625986/مفاجأة-من-العيار-الثقيل-من-زيدان-لـ-ليفربول-قبل-مبارة-اليوم-بساعات-قليلة

تصيب الغيابات خط دفاع ريال مدريد في وقت صعب يمر به الفريق، من مواجهة ليفربول مساء اليوم في التاسعة مساء، في لقاء دور الربع نهائي لدور ابطال أوروبا، ومباراة القمة الإسبانية ( كلاسيكو الأرض ) في العاشر من أبريل الجارين في لقاء الدوري لإسباني الممتاز.

يغيب الإسباني سيرخو راموس، والفرنس رافائيل فاران، قلبي دفاع فريق ريال مدريد، بسبب الإصابة العضلية التي لحقت براموس في الأيام الماضية، ويأتي غياب فاران في المباراة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

غياب الثنائي في الفترة الحالية عن صفوف الفريق وضع الفرنسي زيدان المدير الفني للفريق في موقف صعب، في تعوض الثنائي في خط الدفاعن ليلجأ إلي الفريق الثاني للفريق في تدعيم الفريق الأول، وهو فيكتور تشوست.

فيكتور تشوست مدافع ريال مدريد كاستيا

يلعب فيكتور تشوست مع فريق ريال مدريد كاستيا بالدرجة الثالثة بالدوري الإسباني، في مركز قلب الدفاع، وقائد الفريق الملكي للدرجة الثالثة، بسن لم يتخطي الـ 21 من العمر.

يبلغ طول فيكتو تشوست 182 سم، وقد كان من أحد عناصر منتخب إسبانيا تحت 19 سنة التي تُوجت بالنسخة الماضية من بطولة أمم أوروبا 2019.

قرار زيدان في غياب الثنائي

فضل المدير الفني للفريق الأول زيدان انضمام الإسباني فيكتور تشوست للفريق الأول في لقاء ليفربول في دور الأبطال، بسبب مايتميز به اللاعب من قوة بدنية، وهدوء في الملعب، وتركيزة القوي في أحداث المباريات، وحملة شارة القيادة، مما يثير الجدل في تشابه مع قائد الفريق الأول سيرخو راموس.

اعتماد المدير الفني للفريق الملكي زيدان علي ذلك الشاب في مباراة مرتقبة من جمع عشاق الساحرة المسديرة حول العالم، أمام بطل الدوري الإنجليزي للنسخة الماضية يثير الجدل بجانب ناتشو في خط الدفاع.

وجاء الفرنسي زين الدين زيدان بقائمة فريق ريال مدريد أمام ليفربول اليوم، في لقاء الدور الربع نهائي لبطولة دور أبطال أوروبا، علي ملعب الفريق الملكي ألفريدو دي ستيفانو.

قائمة ريال مدريد أمام ليفربول

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - ألتوبي.

في خط الدفاع: إيدير ميليتاو – فيكتور تشوست - ناتشو - مارسيلو - ألفارو أودريازولا - فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيدي فالفيردي - إيسكو - أريباس.

في خط الهجوم: كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - لوكاس فاسكيز - فينيسيوس جونيور - ماريانو دياز - رودريجو جوس