/625989/الدوري-الممتاز-أسوان-يقتنص-فوزا-مثيرا-وسموحة-يفشل-في-تخطى-غزل-المحلة

حقق أسوان فوزا هاما ومثيرا على نادي إنبي بهدف نظيف ضمن منافسات الثامنة عشر من الدوري الممتاز في المباراة التي أقيمت على ملعب أسوان. بينما حقق غزل المحلة تعادلا هاما أمام سموحة بهدف لكل فريق في إطار منافسات ذات الجولة الممتاز في المباراة التي أقيمت على ملعب المحلة.

واجرز شبانة هدف المباراة الوحيد من متابعة جيدة للركلة الحرة التي مررها عمرو الحلواني.

على الجانب الأخر وأحرز رجب نبيل لاعب سموحة الهدف الاول للفريق السكندري بعد كرة مقوسة من خارج منطقة الجزاء عن طريق مصطفى فتحي على رأس مدافع الأمواج الزرقاء، ومن ثم سددها بطريقة متميزة وسكنت الشباك.

وتعادل فتحي مبروك لاعب زعيم الفلاحين للفريق بعد التنفيذ الناجح لركلة الجزاء في الدقيقة 80 من أحداث الشوط الثاني لتنتهي المباراة بتعادل إيجابي بي الفريقين، ورفع الفريق رصيده للنقطة 23 في المركزالعاشر من جدول ترتيب الدوري،بينما نجح سموحة في الحفاظ على المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

وفشل نادي إنبي في تحقيق الفوز على نادي أسوان وتلقى الهزيمة من أبناء الجنوب الذي رفع رصيده للنقطة 20 في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري بينما توقف رصيد النادي البترولي عند النقطة 24 في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري، بينما رفع أبناء زهرة الجنوب رصيدهم للنقطة 18 في المركزالثاني عشر.

ودخل سموحة مباراة غزل المحلة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: رجب نبيل – محمد عبد المنعم – محمود البدري – محمود معاذ.

خط الوسط: أحمد حمص – محمد كناريا

وأمامهما الثلاثي: مصطفى فتحي – أحمد عبد القادر – عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: حسام حسن.

ودخل غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من:

محمد البشبيشى وهانى عادل ومحمد فتح الله ومحمد سامى وفتحى مبروك وأحمد عادل وخالد لطفى وأحمد حسن ويحيى حامد ومحمود صلاح وعبده يحيى.

تشكيل إنبي لمواجهة أسوان

وضم التشكيل حراسة المرمى: محمود جاد

وفى خط الدفاع كل من : على فوزى وكريم فؤاد وابراهيم يحيى ورامى صبرى.

وفى خط وسط الفريق البترولى كل من كريم طارق و مصطفى كشك وجون أوكويي إيبوكا ومحمد مرسي.

وفى مركز راس الحربة : دينوبيتر جودي

ودخل نادي أسوان المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر رضوان .

خط الدفاع: أحمد صافي، محمود شبانة، محمد جابر ميدو، عمرو الحلواني.

خط الوسط: سولومون منساه، هيثم الفيل، عبد العزيز موسى.

خط الهجوم: محمد جمال تريكة، أحمد صغيري، محمد أسامة.