التعليم : فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية الخميس المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2021 /2022، اعتبارًا من بعد غد يوم الخميس، 8 أبريل، ولمدة 15 يومًا، من خلال الرابط التالى https://ejs4students.moe.gov.eg





وأكدت الوزارة، فى بيان مساء اليوم، الثلاثاء، أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقديم من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمدارس. وأشارت الوزارة إلى أنها ستتيح التقديم لمرحلتى رياض الأطفال (مستوى أول وثانى) والصف الأول الابتدائى فقط بـ5 مدارس، هى: "المدرسة المصرية اليابانية بالحى الثالث فى السادس من أكتوبر، والمدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر، والمدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق، والمدرسة المصرية اليابانية بالعريش، والمدرسة المصرية اليابانية ببنها". يذكر أن العام الدراسى المقبل سيشهد دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية؛ ليصبح بذلك إجمالى عدد المدارس 48 مدرسة فى 25 محافظة، والتى تدرس المنهج المصرى الجديد "2.0"، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التى تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعى.

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