الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل لجنة لمشروع السيارات البديلة للتوك توك

جدة - نرمين السيد - وبحسب القرار الذى نُشر فى الجريدة، يترأس اللجنة وزير التجارة والصناعة وتشمل عضويتها كلًا من المهندس حسام عبد العزيز مستشار رئيس مجلس الوزراء لتحديث الصناعة، والمهندس أحمد رضا معاون الوزير لشئون الصناعة، واللواء أركان حرب مهندس محمد السيد فاضل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء مهندس أشرف عفيفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.

كما تضم اللجنة فى عضويتها ممثلين عن وزارات المالية والداخلية والتنمية المحلية والنقل والإنتاج الحربى، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العربية للتصنيع واتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الهندسية ومصلحة الجمارك والبنك المركزى المصرى.

تقوم اللجنة بالإشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التنفيذية للمشروع، وتحديد مصادر وآليات التمويل وآليات الإحلال والاستبدال والتخريد، ودراسة ضم المبادرة التجريبية للبرنامج من خلال مراحل المبادرة القائمة.

وتتولى اللجنة إعداد خطة تنفيذية للمشروع بمختلف مراحله ومحاوره بما يكفل إنجازه على النحو المُستهدَف وذلك فى موعد أقصاه سهران.