فيديو.. سامح شكرى : هدف إثيوبيا استمرار المماطلة لفرض الأمر الواقع

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك مرونة كبيرة فى الموقف المصرى والسودانى فيما يتعلق بالوساطة الرباعية، والوصول لحلول وطرح بدائل حتى يتم التوصل لاتفاق، وإثيوبيا رفضت كل ذلك.

وتابع وزير الخارجية، أن الموقف الإثيوبى يؤكد عدم وجود إرادة سياسية لدى أديس أبابا، وأن الهدف الإثيوبى هو استمرار المماطلة والتسويف لفرض الأمر الواقع على دولتى المصب، مشددًا على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولى بالتطلع بمسئوليته والبحث عن مخرج لأزمة سد النهضة لعدم الانزلاق لأى تداعيات سلبية تؤدى لمزيد من زعزعة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والقرن الإفريقى، لكونها ليست ماسة بأمن واستقرار مصر والسودان فقط، وإنما بالحفاظ على الأمن والسلم الدولى.