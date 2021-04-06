مشاركة مصرية بسيمنار تجربة التحديث فى اليابان

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حرص واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، على التعاون المتبادل مع اليابان للاستفادة من تجربتها الفريدة فى تحقيق أعلى مراحل التطور.





جاء ذلك خلال مشاركته اليوم، الثلاثاء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، فى سيمنار "تجربة التحديث فى اليابان" عبر الفيديو كونفرانس بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بمشاركة ماساكى نوكى السفير اليابانى بالقاهرة، المدير الإقليمى لهيئة التعاون الدولى" الجايكا"، والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، الأمين العام لمبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وبمشاركة عدد من المتخصصين فى 13 جامعة باليابان.

وأشار عبدالغفار، إلى أهمية إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا فى تعزيز التعاون بمجال البحث العلمى بين مصر واليابان، وتوفير منح لطلاب الجامعة فى اليابان بهدف دعم العلوم والتكنولوجيا فى مصر وإفريقيا.

وأكد أهمية "السيمنار" فى عرض التطور غير المسبوق الذى حققته اليابان، مشيدًا بمرجعيتها الثقافية والحضارية، وتقدمها فى العلوم والتكنولوجيا.

من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى إن هذا الحدث يعد ثمرة تعاون بين مصر واليابان، وهذه التجربة مثال يحتذى به، لافتة إلى أن الجامعة المصرية اليابانية تقوم بدور مهم كمركز لنقل تلك التجربة ليس ققط فى مصر بل فى إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضافت أن تجربة التحديث اليابانية نموذج فريد ساعد اليابان على النهوض بالاقتصاد الوطنى والتميز فى مجال العلوم والتكنولوجيا.

بدوره، أكد الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أن أهمية السيمنار تكمن فى نقل التجربة اليابانية إلى مصر والعالم، موضحا أنه تم مناقشة التجربة اليابانية بواسطة خبراء مصريين ويابانيين للاستفادة منها فى مصر وإفريقيا ودول العالم.

وأعرب رئيس الجامعة عن شكره لرئيس هيئة التعاون اليابانى الدولى لمساهمته الفعالة فى حدث اليوم، كما وجه الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التعاون اليابانى الدولى فى مصر واليابان على مشاركتهم البناءة فى تنظيم الحدث.

وأفاد بأن تنظيم هذا الحدث اليوم يتماشى مع جهود الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا نحو تطوير التعليم بها، ويعتبر كذلك استكمالا لجهود مجلس الأعمال المصرى اليابانى.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هناك تعاونا بين مصر واليابان فى الكثير من المشاريع الوطنية والتى تتمثل فى الاستثمار بمستقبل تحديث المدارس والجامعات.