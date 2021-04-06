وكالة الفضاء المصرية: عرض روسى قيد الدراسة لإعداد رائد فضاء مصرى

جدة - نرمين السيد - وقال القوصى - فى لقاء مع وكالة سبوتنيك الروسية - على هامش الاحتفال بمرور 60 عاما على رحلة رائد الفضاء الروسى يورى جاجارين إلى الفضاء الخارجى: "روسكوسموس قدمت عرضا جيدا لتأهيل رائد فضاء مصرى، ونحن أعددنا الدراسة اللازمة بالفعل، وهى فى حيز العرض على الجهات الرسمية، للحصول على الموافقات اللازمة. وسنعلن عنها بعد الموافقة".

وفيما يتعلق باتفاقية التعاون بين مصر وروسيا فى مجال الفضاء، قال القوصى، "حاليا نحن فى مرحلة الإعداد لتوقيع اتفاقية بين حكومتى مصر وروسيا فى مجال الفضاء، وتشمل الاتفاقية تبادل الخبرات بين الجانبين؛ كما تشمل زيارات خبراء من روسكوسموس، لنقل المعرفة إلى المهندسين المصريين".

وأشار القوصى إلى إطلاق قمر اصطناعى مصرى، بالتعاون مع روسيا؛ مؤكدا أنه يعمل بشكل جيد.

وأقيمت فى القاهرة، اليوم، احتفالية بمناسبة الذكرى الستين لأول رحلة فضاء روسية، حضرها وزير الشباب والرياضة المصرى، أشرف صبحى، وسفير روسيا فى القاهرة، جيورجى بوريسينكو، ورائد الفضاء الروسى، ميخائيل كورنيينكو، وممثلى وكالة الفضاء المصرية.

وانطلق يورى جاجارين إلى الفضاء، على متن المركبة السوفيتية "فوستوك 1"، فى 12 أبريل 1961؛ وتمكن، للمرة الأولى فى التاريخ، من الطيران فى الفضاء الخارجى، والدوران حول الأرض.