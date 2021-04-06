البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة العذراء ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - وأقيمت صلوات تجنيزه اليوم، بحضور الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان. ولد الأب كيرلس يوم 25 أبريل 1959، وسُيم كاهنًا يوم 22 نوفمبر 1985، ونال القمصية فى 19 يناير 1995. وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء إلى الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بنى سويف ولمجمع كهنة الإيبارشية، فى نياحة الأب المبارك القمص كيرلس زغلول، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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