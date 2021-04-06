منتدى الإعلام والتنمية المستدامة يطلق مسابقة للصحفيين والإعلاميين والطلاب

جدة - نرمين السيد - ينظم منتدى الإعلام والتنمية المستدامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، مسابقة بين الصحفيين، والإعلاميين، وطلاب الإعلام المعنيين بالتنمية المستدامة، لاختيار أفضل الأعمال الصحفية والإعلامية، التى تناولت التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتى قدمت خلال عام 2020.





وصرحت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، رئيس المنتدى، بأن هذه المسابقة تستهدف تشجيع الصحفيين والإعلاميين الذين يغطون الموضوعات الخاصة بالمشروعات، التى تتم فى إطار خطة مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد، لتقديم معالجات متعمقة ومبتكرة وجذابة لهذه المشروعات والقضايا.

وأضافت أن المسابقة ستقام سنويا، حيث تمنح خمس جوائز لأفضل عمل صحفى مطبوع، أفضل عمل إذاعى، أفضل عمل تليفزيونى، أفضل عمل إعلامى إلكترونى، فضلا عن أفضل عمل من إنتاج طلاب كليات الإعلام بالجامعات المصرية.

وأشارت إلى أن فترة التقدم بهذه الأعمال تمتد من أول أبريل 2021 حتى نهاية مايو 2021، على أن يرفق بطلب التقدم سيرة ذاتية للمتقدم.

ومن المقرر أن تقوم لجنة متخصصة تضم عددا من الصحفيين والإعلاميين والخبراء المتخصصين فى التنمية المستدامة وأساتذة الإعلام، باختيار الأعمال الفائزة التى سوف يتم تكريم أصحابها فى حفل يقام لهذا الغرض.

وقالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، مقررة المنتدى، إن أهم شروط المسابقة هى أن يتقدم الراغبون بأعمالهم أياَ كان قالبها الفنى التى تتناول قضايا التنمية المستدامة، وتم نشرها أو إذاعتها أو بثها خلال عام 2020، كما يسمح للمشارك أن يتقدم بعملين على الأكثر، على أن يقدم أربع نسخ من كل عمل، كما يمكن للراغبين فى معرفة المزيد الرجوع لصفحة المنتدى على فيسبوك.