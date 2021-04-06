قمة النار.. صلاح في مواجهة بنزيما.. تعرف علي تشكيل الميرنجي والريدز فى ليلة الثأر

أعلن الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، والألمانى يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة النارية بين الميرنجى والريدز والمقرر إقامتها فى تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو" معقل الفريق الملكى، فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال بالموسم الجارى 2020-2021.



تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول



حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ناتشو، ميليتاو، فاسكيز، ميندى

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش

خط الهجوم: كريم بنزيما، فينسيوس جونيور، ماركو أسينسيو



تشكيل ليفربول ضد ريال مدريد



حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: فيليبس، كاباك، روبرتسون، ألكسندر أرنولد

خط الوسط: نابى كيتا، فابينيو، فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو مانى، جوتا







الريال ضد ليفربول



يدخل ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، مواجهة الليلة عقب تأهله على حساب نظيره أتالانتا الإيطالي بعد الفوز عليه بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الستة عشر للمسابقة الأوروبية.

في المقابل، نجح ليفربول في الصعود لدور الثمانية بدورى أبطال أوروبا على حساب منافسه لايبزيج الألماني بعد الفوز عليه بمجموع المباراتين بنتيجة 4-0 حملت توقيع النجم المصرى محمد صلاح "هدفين" ومثلهما للسنغالى ساديو مانى.



ريال مدريد ضد ليفربول



وتعد قمة الليلة بين الملكى والريدز ثأرية بين الفريقين، خاصة بعد فوز ريال مدريد على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي موسم 2017-2018، وهي المباراة التي تعرض خلالها محمد صلاح للإصابة من قائد ريال مدريد سيرجيو راموس والتي منعته من استكمال المباراة، ليتوج الميرنجى باللقب الأوروبى الثالث عشر.

ويسعى ريال مدريد للخروج بنتيجة إيجابية على ملعبه الليلة تسهل من مهمته في التأهل لنصف النهائي، قبل مواجهة الإياب التي يستضيفها ملعب "آنفيلد" معقل ليفربول يوم الرابع عشر من شهر أبريل الجاري.