/625991/إجتماع-هام-داخل-الأهلي-خلال-الأيام-القادمة

يعقد الجهازي الفني بالنادي الأهلي إجتماع وذلك قبل مواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها ‏‏9 أبريل الجاري يعقد في الثانية ظهر الخميس المقبل بمقر النادي بالجزيرة وذلك بحضور ‏الجهاز الإداري بالنادي.‏

ويشهد الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة باللقاء وزي الفريقين وموعد وصولهما إلى ملعب ‏المباراة وكافة الأمور التنظيمية الأخرى، وذلك بحضور الجهاز الإداري للفريقين ‏وطاقم التحكيم والمسئولين عن الجانب التنظيمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".‏

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ويلتقي الأهلي مع سيمبا في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد الأهلي وwe‏ السلام ‏وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا عقب تعادل المارد الأحمر مع المريخ السوداني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية ومنح تعليمات خاصة للاعبين وتصويب الأخطاء التي حدثت خلال المرحلة الماضية، استعداداً للمباراة المقبلة أمام نادي سيمبا.

وخاض الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس عقب العودة من السودان قبل أن يتم الإستعداد لمواجهة سيمبا التنزاني.

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق المريخ السوداني والتي انتهت بنتيجة 2/2، احرز الهدف الأول بدر بانون من ركلة جزاء، والهدف الثاني ياسر إبراهيم في الدقيقة ال90.

موعد مباراة الأهلي

ويستعد الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق سيمبا التنزاني والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بعد التأهل إلي ربع نهائي إفريقيا.

فيما أن هذه النتيجة يصبح رصيد الاهلي 8 نقاط ويتأهل رسميا إلى الدور التالي وهو الدور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا بعد احرازه المركز الثاني في مجموعته ويتبقى له مباراة وحيدة أمام نادي سيبما التنزاني إلا انها لن تغير من وضعه في المجموعة حيث تأهل ايضا النادي التنزاني بعد فوز على فيتا كلوب.

مجموعة الأهلي

ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا سيمبا التنزاني: 13 نقطة

الأهلي المصري: 8 نقاط

فيتا كلوب الكونغولي: 4 نقاط

المريخ السوداني: 4 نقاط