/625993/التشكيل-الرسمي-لـ-ليفربول-وريال-مدريد-في-مباراة-دوري-أبطال-أوروبا

تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة ليفربول وريال مدريد بعد قليل، في لقاء الجولة الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، قيل لقاء الذهاب علي ملعب الفريق الملكي ألفريدو دي ستيفانو.

أعلن المدير الفني يورجن كلوب عن تشكيل فريق الريدز في لقاء ريال مدريد في ربع نهائي دور الأبطال. تشكيل ليفربول في المباراة : في حراسة المرمي: أليسون بكيير في خط الدفاع : روبيرتسون – أوزان كاباك – نات فيليبس – أليكساندر أرنولد . في خط الوسط : فابينيو - نابي كيتا – فينالدوم . في خط الهجوم : ديجو جوتا – محمد صلاح – ساديو ماني . أعلن الفرنسي زيدان المدير الفني لتشكيل ريال مدريد في مباراة الدور الربع نهائي لدوري أبطال اوروبا أمام ليفربول. وجاء تشكيل ريال مدريد في المباراة : في حراسة المرمي : ثيبو كورتوا. في خط الدفاع : ميندي – ناتشو – ميليتاو – فاسكيز. في خط الوسط : توني كروس – مودريتش – كاسيميرو. في خط الهجوم : فينيسيوس – بنزيما – أسينسيو. القنوات الناقلة لأحداث المباراة تبث مباراة ريال مدريد وليفربول علي شبكة قنوات بي إن سبورت 1 إتش دي بريميم، وتذاع المباراة بتعليق صوتي الدولي التونسي عصام الشوالي. القنوات الناقلة للمباراة في مختلف الدول حول العالم RTE Two SuperSport Maximo 1 Digi Sport 1 HD Romania beIN Sports HD 1 English Sky Sport 2 HD Germany BT Sport 2 HD Cosmote Sport 1 HD Ziggo Sport Voetbal M4 Sport HD Hungary Movistar Liga de Campeones HD RMC Sport 1 Polsat Sport Premium 1 HD Eleven Sports 1 HD portugal beIN Sports Connect Telekom Sport 1 HD Rom Look Sport+ HD SuperSport Premier Leagu محمد صلاح يترقب مباراة اليوم يدخل الفرعون محمد صلاح ضمن صفوف ليفربول، لمواجهة ريال مدريد الإسباني على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، وينتظر ليفربول هذه المباراة للأخد بالثأر، وذلك من بعد اخر مباراة جمعت الفريقين، وكانت في نهائي دوري الأبطال نسخة 2018 ، في بالعاصمة الأوكرانية كييف، وحقق الفوز الفريق الملكي بثلاثية مقابل هدف، وشهدت هذه المباراة إصابة محمد صلاح، عن طريق تدخل عنيف مع الأسبانى سيرجيو راموس، ليتسبب في إصابة صلاح بخلع في الكتف.

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