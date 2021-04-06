/625994/فاروق-جعفر-ميدو-دماغه-مش-مظبوطة-وحديثه-كاذب-فيديو

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أنه لم يرى أحمد حسام ميدو منذ 3 سنوات، وكان ذلك خلال مباراة كرة قدم، ولم نتحدث نهائيا ولا أعرف ما الذي تحدث عنه.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر الحدث اليوم لبرنامج "حضرة المواطن": "ميدو جاء لي منذ 3 سنوات بسبب أزمة بينه وبين خالد الغندور، وتحدثت معه بأن يأخذ باله بما يحدث ولا يجب أن تحدث أزمات بين نجوم الزمالك كل فترة".

فاروق جعفر

وأكمل: "هذا ما حدث بيني وبينه وإذا قال غير ذلك فهو كاذب، ولا أعرف سبب ما يفعله خلال هذه الأيام، ولا توجد علاقة مع أحمد حسام ميدو، وسني بينه وبينه فارق كبير، وتعامله معاه فقط كأخ وليس كأصدقاء".

واختتم: "عمري ما قعدت في كافية ولا يحدث بيننا أي تواصل نهائيا، وأعتقد أنه كان في وضع غير طبيعي بسبب هذا الحديث وأنصحة بالهدوء لأنني كنت حزين للغاية بسبب ما فعله وحديثة الخاطئ تماما".

لأول مرة.. تعرف على تهديد ممدوح عيد لـ ميدو بشأن أحمد فتحي

رحل أحمد حسام ميدو المستشار الإعلامي لفريق بيراميدز وقدم استقالته، وذلك بعد حدوث أزمة مع أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق بيراميدز.

وينفرد موقع «دوت الخليج» ببعض الأحداث التي حدثت داخل الفريق خلال الساعات الماضية، من مصدر خاص بالنادي، والتي كانت كالصدمة على الجميع، وذلك بعد الأزمة الكبيرة بين أحمد فتحي والمدير الفني للفريق وأحمد حسام ميدو.

بدأت القصة بحديث أحمد حسام ميدو مع ممدوح عيد المدير التنفيذي للفريق، وعلق على الأزمة في كلمات بسيطة، بأن أحمد فتحي أهم من المستشار الإعلامي والمدير الفني أروابارينا، وأن من يعترض على هذا الأمر يرحل فورا.

أحمد حسام ميدو

يرى ممدوح عيد أن أحمد فتحي من الركائز الأساسية للفريق وأنه مستعد لرحيل المدرب خاصة أن لم يقدم أي شئ يذكر منه خلال الفترة الكبيرة الماضية، وأنه من الصعب إهدار أموال أحمد فتحي ورحيلة عن صفوف الفريق.

أضاف المصدر: "أن أحمد حسام ميدو غضب شديدا بسبب حديث ممدوح عيد بسبب الدفاع على اللاعب، وعدم الوقوف مع المستشار الإعلامي، وقرر ممدوح في ذلك الوقت إتخاذ قرار رحيل ميدو عن الفريق حتي لا يتم تفكيك الفريق سريعا".

سيد على

يذكر أن هناك مشادة كلامية حدثت بين رمضان صبحي مهاجم الفريق وبعض من لاعبي الدفاع وخط الوسط من أجل الدفاع عن شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، وذلك بعدما أخطأ في المباراة وسجل في مرمى فريقة الهدف الأول بطريقة كوميدية.